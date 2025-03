Ya a la venta los abonos del 48º edición del Festival Internacional de Teatro de El Ejido

J. C. El Ejido Viernes, 28 de marzo 2025, 20:58 Comenta Compartir

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido inicia esta mañana la venta de abonos para disfrutar de los grandes espectáculos de sala del 48 Festival Internacional de Teatro de El Ejido, que se desarrollará entre el 2 y el 31 de mayo.

De esta manera, el público interesado tendrá la opción de adquirir, por un precio de 143 euros, el Abono General para poder presenciar los 12 grandes espectáculos programados para esta edición tanto en el Auditorio de El Ejido como en Teatro Municipal, entre los que se encuentran grandes compañías de la talla de La Fura dels Baus, y artistas como Fernando Tejero, María León, Olivia Molina, Luisa Martín, o Juan Diego Botto, entre otros.

Asimismo, en esta edición también estará disponible la posibilidad de adquirir un Miniabono, con un mínimo de 8 espectáculos de sala, cuyo precio variará en función de los espectáculos elegidos.

La primera de las grandes obras de sala programadas en este 48 Festival Internacional de Teatro de El Ejido será 'Camino al Zoo' el 3 de mayo; a la que seguirán 'Casting Lear', el domingo 4 de mayo; '4x4' de Ron Lalá el jueves 8; 'Malditos Tacones' el viernes 9; 'Casa de Muñecas' el sábado 10; 'Ya me has tocado el cuento' el domingo 11; 'Carmina Burana' de la Fura dels Baus el viernes 16 y sábado 17; 'Fan' el día 18; 'Stabat Mater' el miércoles 21; '14.4' el jueves 22; 'Una madre de película' el viernes 23; 'Los cuernos de Don Friolera' el sábado 24; 'Entregamos de Manu Sánchez' el domingo 25; 'Chipi La Canalla: el bar nuestro de cada día' el jueves 29; 'La piel fina' el viernes 30; y 'Loser The Show' el sábado 31 de mayo.

No obstante, el primero de los espectáculos de esta edición, que no se encuentra incluido en el Abono, es el concierto del grupo Amaral, de inicio de su gira 'Dolce Vita Tour', el viernes 2 de mayo en el Auditorio de El Ejido, para el que ya se han agotado las entradas. Los abonos se pueden adquirir presencialmente en el área de Cultura, ubicada en el propio Auditorio, en horario de 10:00 a 14:00 horas.