Una veintena de comercios muestran su amplia oferta de productos en la plaza de la Torre de Balerma

La Plaza de la Torre de Balerma se convirtió el pasado domingo en un espacio lleno de color e interesantes propuestas de la mano de la celebración del Mercastock de Verano que organizó la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Comercio.

Una veintena de comercios locales sacaron ayer a la calle su amplia oferta de servicios y productos en una concurrida velada que reunió a cientos de personas en este emplazamiento y que además contó con animación para los más pequeños.

La concejal de Comercio, María Herminia Padial, recorrió el espacio junto a la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón; la propietaria de la tienda de moda infantil Patatines, Lorena Cruz, y la responsable de Pizpiretta Moda, en Balerma, María Dolores Sampedro.

María Herminia Padial destacó que «este tipo de eventos se convierten en atractivas propuestas estivales, que permiten a nuestro comercio local y de proximidad darse a conocer, ofrecer unas pinceladas de la calidad y originalidad de sus propuestas y reforzar su posicionamiento no solo como importante motor económico, sino también como parte de la identidad y esencia de nuestro municipio».

Durante horas y hasta entrada la madrugada, los establecimientos han acercado rebajas, promociones y productos a precios muy asequibles, en un escenario único, a los vecinos y visitantes, todo ello en el marco de un evento que ha contado con dinamización musical a cargo de un dj y animación infantil.

Este mercado de saldos de verano incluyó prendas y artículos a precios rebajados, en ropa y calzado, complementos, moda infantil, servicios de estética, lencería y otros servicios.

En este sentido, la edil de Comercio subrayó que «desde el equipo de Gobierno seguimos apoyando este tipo de acciones que refuerzan la actividad económica y ayudan a nuestros comerciantes a crecer y consolidarse».