Un vecino de El Ejido se lleva medio millón de euros con el sorteo de la ONCE

Un vecino de El Ejido ganó ayer jueves medio millón de euros en el sorteo de la ONCE. El ganador, del que no ha trascendido su identidad, pidió a su vendedor de la ONCE un número de la máquina, que fue el 61.615, y su cupón resultó premiado con el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE.

La suerte la dio Iván Almazán, una persona sorda que es vendedor de la ONCE desde hace 8 años y tiene su punto de venta en el Bulevar, frente a una pizzería.

«Ese número agraciado me lo pidió diciéndome 'uno que salga de la máquina automática', y ha tocado, no me lo esperaba», reconoció Almazán contento por la suerte dada a su cliente.

«Siempre he soñado que algún día iba a dar un premio, pero no sabía cuánto», reconoce, al tiempo que confiesa que se siente «más orgulloso que nunca y muy feliz por haberle arreglado la vida a alguien».

Durante toda esta semana la ONCE dedicó sus sorteos de diario, de lunes a jueves, a la Semana del Medio Ambiente, sumando 20 millones de cupones en toda España.