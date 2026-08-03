La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo a primera de la mañana de este lunes una reunión con el equipo de Gobierno para abordar ... diferentes asuntos considerados estratégicos para el presente y el futuro del municipio.

La cita se desarrolló en la sala de Junta de Gobierno donde se llevó una planificación para los próximos meses, analizando la necesidad de continuar impulsando proyectos como los enmarcados en el PAI que permitan avanzar y mejorar la calidad de vida de los vecinos, a la vez que se incide en cuestiones clave como la agricultura, motor económico de El Ejido, la seguridad, la limpieza y el mantenimiento.

Julia Ibáñez destacó que «estamos trabajando por El Ejido para promover aquellas actuaciones que contribuyan al crecimiento y bienestar de los ejidenses y atender sus necesidades».

Entre los asuntos tratados, también figuró el económico, se puso de relieve que se va a llevar una gestión financiera responsable, rigurosa y ambiciosa, capaz de generar confianza, aprovechar cada oportunidad de financiación y seguir invirtiendo. «El Ejido tiene que ser un municipio en el que emprender, invertir y generar empleo resulte ventajoso», señaló Ibáñez.

En otro orden, «vamos a poner a las personas en el centro de la acción de gobierno: a los mayores, a las familias, a los jóvenes, tejido asociativo, a quienes más apoyo necesitan y a todos los colectivos que hacen de El Ejido un municipio más igualitario, más inclusivo, solidario y lleno de oportunidades». Durante el encuentro también se puso de manifiesto que se va a apostar por defender con firmeza las tradiciones, fiestas y la identidad ejidense.