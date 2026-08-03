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«Vamos a poner a las personas en el centro de la acción de gobierno»

La alcaldesa, Julia Ibáñez, se reúne con los concejales para planificar los próximos proyectos para El Ejido

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Un momento de la reunión llevada a cabo por la alcaldesa, Julia Ibáñez, junto a los concejales.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo a primera de la mañana de este lunes una reunión con el equipo de Gobierno para abordar ... diferentes asuntos considerados estratégicos para el presente y el futuro del municipio.

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