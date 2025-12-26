Usuarios de las asociaciones de Discapacidad disfrutan de un desayuno en la Plaza Mayor de El Ejido

La concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de El Ejido organizó un desayuno de convivencia para los usuarios de las ... asociaciones de Discapacidad del municipio.

La concejala María del Mar Martínez acompañó a los asistentes en la mañana de este miércoles que contó con la presencia de las asociaciones 'Down El Ejido', 'Soy Especial y qué?, 'Cuenta Conmigo' y 'Aspaym', además, de los miembros del Foro Kairós. Asimismo, el Ayuntamiento de El Ejido se unió al 'Little Park' para promocionar la práctica de deporte infantil y de ocio inclusivo llevando a cabo el reparto de 800 tickets gratuitos entre estos colectivos.

La gerente de 'Little Park', Laura Espinosa, entregó a las concejalas de Comercio, María Herminia Padial; Deportes, María José Martín; Servicios Sociales, Delia Mira; y Discapacidad, María del Mar Martínez, entradas gratuitas para las atracciones del Parque de Ocio Infantil que se ubica en la Plaza Mayor de El Ejido que, a su vez, serán repartidas entre los usuarios de Servicios Sociales, las asociaciones de discapacidad y entre los niños que participen en las carreras escolares de la XXXVIII Carrera San Silvestre, que se celebrará el próximo 28 de diciembre en el Parque San José.

La edil de Comercio, María Herminia Padial, aplaudió esta iniciativa «que busca unir deporte, ocio e inclusión en un mismo espacio como es la Plaza Mayor, que cada Navidad se convierte en el epicentro de la actividad durante las fiestas, entre otras acciones por el 'Little Park».

Padial recordó que «el Parque en cada edición apuesta por la mejora en la calidad de los servicios con atracciones mecánicas, acciones de dinamización y musicales de actualidad, magia, cuenta cuentos, canta juegos, concursos, teatro y guiñol, espacios interactivos con videojuegos y todo tipo de actividades infantiles y juveniles que mantienen la zona en permanente dinamismo».