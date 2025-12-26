Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada en la Plaza Mayor del municipio. IDEAL

Usuarios de las asociaciones de Discapacidad disfrutan de un desayuno en la Plaza Mayor de El Ejido

Esta actividad ha contado con la presencia de las asociaciones 'Down El Ejido', 'Soy Especial y qué?, 'Cuenta Conmigo' y 'Aspaym' y de los miembros del Foro Kairós

J. C.

El Ejido

Viernes, 26 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

La concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de El Ejido organizó un desayuno de convivencia para los usuarios de las ... asociaciones de Discapacidad del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte del campo de fútbol de Húetor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  2. 2 Granada registra más de 450 incidencias en Nochebuena y la madrugada de Navidad
  3. 3 La nueva y verde Reyes Católicos que viene entre Puerta Real y Plaza Nueva
  4. 4 Parte del campo de fútbol de Huétor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  5. 5

    Alquilar en Granada desde 15 hasta 30 metros cuadrados
  6. 6 Lluvias y tormentas inminentes en Granada: ¿puede volver a nevar?
  7. 7

    La guardia nocturna de Navidad
  8. 8 La Guardia Civil detiene a un miembro de la banda de atracadores del Valle de Lecrín: busca a los otros dos
  9. 9

    El Granada sopesa sus opciones con respecto a la salida de Hongla
  10. 10 Tres nacionalidades distintas y sus formas diferentes de vivir la Navidad en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Usuarios de las asociaciones de Discapacidad disfrutan de un desayuno en la Plaza Mayor de El Ejido

Usuarios de las asociaciones de Discapacidad disfrutan de un desayuno en la Plaza Mayor de El Ejido