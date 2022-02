Unir África y Europa: de sueño a realidad a través del emprendimiento

Seguro que muchos aficionados al fútbol, cuando escuchan el nombre de Neto, saben que se trata de un lateral derecho que comenzó su andadura profesional en el fútbol de la mano del CD El Ejido con el que jugó en Tercera y consiguió el ascenso a Segunda División B, que luego pasó por Cacereño, Linares y que este año vuelve al club de su ciudad, El Ejido.

Sin embargo, lo que seguro que muchos ignoran es que este joven, que hace tan solo unas semanas por fin conseguía su título de Grado en Administración y Dirección de Empresas, es un auténtico emprendedor, que se ha lanzado a hacer realidad ese sueño que tenía desde que era un niño.

De hecho, ese gen siempre lo ha tenido y ya en el instituto, cuando estudiaba en el IES SantoDomingo, puso en marcha un negocio de compraventa de libros. «Se los compraba a los de Segundo de Bachillerato y se los vendía a los de Primero. Me fue bastante bien y me sirvió para pagarme los libros de Bachillerato y para el verano entero», confiesa entre risas.

«Me siento afortunado por el hecho de haberme podido formar, por lo que me motiva poder ayudar a los demás a tener una solución a un problema y eso es lo que hago, darle solución a los problemas de manera creativa», comenta Agostinho Antonio Masal 'Neto', quien añade que desde pequeño quería conectar África y Europa, y quería aportar algo a las dos culturas. Y es que como él mismo confiesa se siente un «emigrante eterno».

Nació en Guinea Bisáu, pero cuando viaja allí, lo tratan como si fuera español, mientras que en España sigue siendo guineano. «Creo que son dos mundos que se compenetran bien. En Europa está todo hecho y en África está todo por hacerse. Lo que he aprendido aquí quiero llevarlo allí y también aprender allí cosas que traer aquí».

Sin embargo y pese a que era una idea que siempre le ha rondado la cabeza, no fue hasta agosto de 2021 cuando dio de alta su empresa y dos años antes cuando se dio cuenta que podía hacerlo.

«Cuando salí de El Ejido, me fui al Cacereño. Estando viviendo allí me apunté a una asignatura que era Creación de Empresas», comenta. Fueron los profesores los que le hablaron del programa de Emprendimiento del Banco Santander: Explorer 'Jóvenes con Soluciones'. «Me apunté y además le dije a mi prima que me apuntaba para ganarlo», recuerda.

El programa comenzaba en enero y duraba hasta mayo de 2019. «Había proyectos de todo tipo y el mío lo incluí en el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible para crear empleo. Fueron cinco meses de locura. Cada semana teníamos buenos expertos. Pero la última semana, el mentor me dijo que me había perdido. Me tiré cinco meses haciendo un proyecto que a falta de una semana para entregar el plan de empresas me dijeron que no servía. Me entraron ganas de llorar, pero no me di por rendido. Me fui a la biblioteca cogía todos los libros, llené la mesa de la cocina, y me pasé una semana rehaciéndolo, porque yo había dicho que tenía que ganarlo».

Así, llegaba de entrenar y se ponía a trabajar, se levantaba para comer y volvía a meterse entre libros. Llegó el plazo, lo entregó y sí, lo ganó.

El premio consistía en un viaje a Silicon Valley con todos los ganadores de España, Portugal y Argentina para visitar todas las grandes empresas.

Sin embargo para Neto, ese viaje nunca llegó. «Aprendí que todos los pasaportes no son iguales y que unos colores valen más que otros», confiesa.

Y es que con todos los documentos rellenos, se fue a la Embajada de EE UU a pedir el visado. «Cuando llegué allí, entregué toda la documentación, pero no me la miraron. Solo cogieron el pasaporte y me dijeron que no podía viajar a EEUU de América. No me respondieron por qué. Yo les decía que tenía contrato como futbolista, a mi familia en España, que tengo trabajo, estoy en la Universidad, tenía el itinerario de viaje...». Pero todo fue en vano.

En este sentido, recuerda que se tiró una semana enfadado y hasta en los entrenamientos se dejaba notar. «Con el fútbol vives como en una burbuja, pero luego te das cuenta que la realidad es distinta, por eso mi objetivo siempre es intentar mejorar la realidad».

Una mentalidad, que unida a la realidad de que la vida del futbolista solo dura unos años le llevó en agosto de 2021 a poner en marcha Pangea International Service, que se dedica a ayudar a las empresas que deseen asesoramiento, estudios de mercado, consultoría u optimización de servicios, acompañándoles en todo el proceso.

«Ahora estoy centrado en el tema de frutos secos y concretamente en el anacardo. Mi país es el cuarto mayor productor mundial, pero para que esos productos lleguen a Europa, primero pasa por China o India, lo que hace que se incrementen los costes, mientras que si se consigue hacer de manera directa, el precio se abarata y la distancia también». Así, Neto diseña y acompaña desde el objetivo inicial en el estudio de las mejores rutas, cómo hacer para que lleguen o tema burocrático, entre otros.

«Mi padre siempre dice que la suerte está en los pies, en lo que te muevas, pero hace falta que se den cuenta que en El Ejido tenemos una diversidad que es la hostia y hay que aprovechar las sinergias entre personas. Ese es otro de los mensajes que intento transmitir a través de Pangea en charlas sobre motivación y emprendimiento que ofrezco».

«Si somos jóvenes emprendedores, tenemos que ayudar a la sociedad»

El inicio de la pandemia de la covid-19 fue muy dura con una elevada presión asistencial y escasez de materiales por todos sitios. En aquellos momentos hacía poco tiempo que Neto había sido uno de los ganadores regionales del programa Explorer de Santander. Junto al resto de finalistas a nivel nacional decidió que como emprendedores, algo tenían que hacer.

«Todo el mundo aparcó sus proyectos de emprendimiento y nos pusimos manos a la obra. Hicimos equipos multidisciplinares en las áreas de sanidad, ayuda a transportistas y ocio», explica Neto, quien añade que crearon la plataforma y web cooperavirus.com. «Llegamos incluso a contactar con el Ministerio de Sanidad. Teníamos una compañera en China, que hablaba con los proveedores allí. Hicimos una plataforma para los sanitarios a la que podían entrar y decir lo que necesitaban y donde», señala este joven ejidense.

Así, ayudaron a llevar trajes EPI y productos a los hospitales a nivel nacional, en ocio organizaron directos para entretener a los jóvenes durante el estado de alarma y para los camioneros tenían una plataforma donde podían consultar qué sitios estaban abiertos para descansar y ducharse.

«No hicimos nada extraordinario, solo lo que en teoría teníamos que hacer. Si somos jóvenes emprendedores, tenemos que ayudar a la sociedad, si no para qué estamos», reflexiona con una sonrisa en la cara.

Más de cuarenta jóvenes que hicieron honor al programa en el que participaban: aportar soluciones.