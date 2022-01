Unidas Podemos por Andalucía se une a las peticiones de Balerma por su playa

. El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, visitó ayer el núcleo de Balerma, donde se reunió con la Plataforma por la Defensa de Balerma, para conocer de primera mano cuál es la situación que está viviendo desde hace años esta localidad costera donde la regresión de la playa se está produciendo a marchas forzadas y poniendo en serio riesgo tanto instalaciones agrícolas como incluso el propio Paseo Marítimo de este núcleo.

Un encuentro que Toni Valero calificó de «muy provechosa», al tiempo que señaló que lo que pretende esta Plataforma es «algo tan de sentido común y loable como es la defensa y protección de su playa, que no es solo para el disfrute de los vecinos, sino también un importante recurso turístico que no se puede perder».

Asimismo, Valero insistió en que «la Administración no puede mirar para otro lado, y no es de sentido común que el gobierno andaluz no se arremangue y de entrada pida una mesa de trabajo común con el Ministerio para que ambas competencias que son tanto autonómicas en según que actuaciones como otras que son del gobierno central se pongan cuanto antes en marcha».

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, también recordó que «hay un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dice claramente que esta playa está en riesgo de desaparecer y que las actuaciones deben ser urgentes en un plazo corto y apunta hacia donde deben ir esas actuaciones que son hacia la regeneración de la playa, pero también en la línea de disponer estructuras de estabilización y proteger la duna que tiene esa importancia ecológica, asociada a una fauna arbórea de carácter singular. Por lo tanto no hay tiempo que perder».

Por su parte, Antonio López Jimena, presidente de la Plataforma por la Defensa de Balerma, hizo hincapié en que una vez finalizados los estudios de la Estrategia para la Protección de la Costa «lo que necesitamos urgentemente es que se puedan licitar los pliegos de condiciones para hacer los proyectos y estudios y que cuanto antes salga el presupuesto para que se lleven a cabo las actuaciones que se necesitan aquí». Entre tanto, López pidió arena como «cuestión puente mientras hacen las estructuras».