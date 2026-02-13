La Unidad de Patrimonio de El Ejido organiza visitas y talleres en familia en Ciavieja

El área de Cultura, a través de la Unidad de Patrimonio, ha organizado nueve nuevas propuestas para los próximos meses de carácter familiar con las ... que descubrir a pequeños y mayores la rica historia y el importante legado que ofrece a la ciudadanía el Yacimiento Arqueológico de Ciavieja.

Regresan así los programas de 'Ciavieja en Familia' y 'De Guía una Arqueóloga'. El primero contará con tres con visitas-talleres familiares que darán comienzo mañana, 14 de febrero, bajo el título 'Construyendo en la prehistoria, las cabañas de la prehistoria', que ya ha agotado las entradas. La segunda cita será el 21 de marzo con la temática de 'Tesela a Tesela, los mosaicos romanos' y finalizará el 18 de abril con la visita-taller 'Pan y queso… agricultores y ganaderos, alimentación en las primeras sociedades agrícolas y ganaderas'.

La concejal de Cultura, Elena Gómez, ha indicado «la importancia de poder conocer de la mano de expertos, pero de una manera fácil y práctica, la historia de nuestra tierra, y además acercarla a los más pequeños a través del juego y la experimentación».

'De Guía una Arqueóloga' llegará con seis fechas señaladas en el calendario. Los días 21 de febrero, 14 y 28 de marzo, 11 y 25 de abril y 30 de mayo, a las 10.30 horas, se podrá participar de esta actividad que tiene como objetivo ofrecer una aproximación a los asistentes al pasado de este municipio de una manera amena y didáctica.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer las zonas que se han excavado hasta el momento, y recibir explicaciones sobre los vestigios encontrados y las diferentes estancias que han ido apareciendo a lo largo de las diferentes fases de investigación ya acometidas.

Elena Gómez ha destacado «con estas actividades damos a conocer la formidable y relevante secuencia cronológica que presenta este enclave de gran trascendencia para la Prehistoria reciente del sudeste peninsular, así como para otros momentos históricos, ya que fue epicentro de la antigua ciudad romana de Murgi».

Estas actividades son gratuitas, aunque al disponer de plazas limitadas es necesario reservar la plaza para asistir a través de la web cultura.elejido.es.