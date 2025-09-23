La Unidad Específica de Convivencia Ciudadana será una realidad en El Ejido El Consistorio tiene previsto la incorporación de un «miembro» de la UCAN, para la búsqueda de gente desaparecida

J. Cortés El Ejido Martes, 23 de septiembre 2025, 13:06

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, apuntó este lunes 22 en rueda de prensa que, «seguimos aumentado, dentro de nuestras posibilidades económicas, el número de policías, ya estamos finalizando la incorporación de 11 nuevos agentes, que tras su paso por el IESPA se incorporarán al servicio en las calles de nuestro municipio el junio de 2026. Por tanto, la Plantilla de la Policía local quedará conformada durante el año por 114 efectivos».

El alcalde anunció que este incremento de plantilla «nos va a permitir crear una Unidad Específica de Convivencia Ciudadana, con dos patrullas policiales destinadas específicamente a la concienciación y vigilancia de las conductas cívicas, sus cometidos serán los recogidos en nuestra Ordenanza de Convivencia, en especial el adecuado uso y cuidado de los espacios públicos de nuestro municipio».

De igual modo, se va a poner en marcha tercer equipo del GOAP que «nos permitirá aumentar la presencia policial en los núcleos con esta unidad que se encarga de cuestiones de seguridad ciudadana y prevención». Se pondrá en marcha la Policía de Barrio o de Proximidad, para ello «vamos a destinar a agentes permanentes a nuestros barrios, agentes que desarrollen una labor de cercanía y que van a estar en permanente contacto con juntas locales, vecinos, comerciantes».

Otros proyectos que tiene previsto el Ayuntamiento de El Ejido realizaron son la elaboración de un Estudio de Seguridad Vial, la incorporación de un «miembro» de la UCAN, que se encargará de la búsqueda de personas desaparecidas; la mejora de la red de telecomunicaciones, ampliando el número de canales, «lo que nos permitirá tener un canal específico para emergencias, donde de forma coordinada se podrán integrar y comunicar todas las FFCCSS y el resto de los servicios intervinientes en estos casos, como pueden ser diferentes áreas municipales».