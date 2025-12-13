Últimos días para que pensionistas puedan solicitar la bonificación de agua, basura y alcantarillado

El Ayuntamiento de El Ejido mantiene abierto el plazo para solicitar la bonificación en las tasas de recogida domiciliaria de basura y en los servicios ... de suministro de agua potable y alcantarillado para pensionistas, correspondiente al ejercicio 2026, hasta el próximo 30 de diciembre, por lo que aquellos vecinos que cumplan los requisitos y aún no la tengan pueden presentar todavía su solicitud durante este mes de diciembre.

Estas bonificaciones se enmarcan en el objetivo municipal de aliviar la presión fiscal sobre los colectivos más vulnerables y proteger a los pensionistas con menores ingresos.

En este sentido, el concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, ha subrayado que «se trata de una medida social consolidada que busca garantizar que nuestros mayores puedan afrontar los gastos básicos del hogar con mayor tranquilidad, especialmente en un contexto económico complejo».

Durante el ejercicio 2025, un total de 735 pensionistas se han beneficiado de la bonificación en la tasa de recogida de basura, lo que ha supuesto una reducción global de 96.579 euros en la recaudación municipal, con un ahorro medio de 131,40 euros anuales por pensionista.

En cuanto a los servicios de suministro de agua y alcantarillado, han sido 746 los usuarios beneficiados, con una bonificación que superará los 98.500 euros en el servicio de agua y los 108.423,64 euros en depuración.

Así, el edil de Hacienda y Contratación ha incidido en que «estas ayudas suponen un ahorro medio por pensionista superior a los 400 euros anuales y una merma de recaudación municipal de más de 300.000 euros al año, reflejando el importante impacto económico de esta medida en favor de los pensionistas del municipio».

En este punto, Rivera ha destacado que «la buena gestión económica del Ayuntamiento permite mantener y reforzar este tipo de bonificaciones, que suponen un apoyo directo a quienes cuentan con ingresos más ajustados, sin comprometer la calidad de los servicios públicos».

La bonificación está destinada pensionistas públicos cuyas unidades familiares no superen el umbral económico de 14.650 euros, siendo requisitos indispensables figurar como obligados al pago de los recibos, estar empadronados en la vivienda para la que se solicita la ayuda y cumplir con los límites de ingresos fijados en la ordenanza fiscal.

Las solicitudes pueden presentarse en la Unidad de Servicios Fiscales o en las oficinas municipales, debiendo cumplimentarse el modelo oficial de solicitud, firmado por todos los empadronados en la vivienda y acompañado de la correspondiente documentación identificativa.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que aquellos pensionistas que ya vengan disfrutando de esta bonificación no tendrán que volver a solicitarla, siempre que se mantengan los requisitos que motivaron su concesión.