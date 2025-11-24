Últimos días para inscribirse a la I Carrera Lago Victoria Almerimar CD Aguilera

El X Circuito de Carreras de El Ejido afrontará el próximo 30 de noviembre la penúltima carrera del año. Una prueba que, además, es nueva ... en el calendario y que se configura sobre un atractivo circuito.

La I Carrera Lago Victoria Almerimar, organizada por el Instituto Municipal de Deportes junto al CD Aguilera contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros de recorrido, a las que se unirán las carreras infantiles, para la promoción del deporte entre los menores.

Los interesados tienen de plazo para reservar su plaza hasta el próximo miércoles 26 de noviembre a las 23.59 horas y las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de la página web de cruzandolameta.es.

La prueba, que tendrá como punto de salida y llegada los aparcamientos del restaurante La Mala Pécora, contará con un recorrido circular de 5 kilómetros, al que los participantes en la prueba de los 10 kilómetros deberán dar dos vueltas. Precisamente será la prueba de 10 kilómetros la que puntúa para el Circuito de Carreras.

En este sentido, habrá premio para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías competitivas de los 10 km, además de la general, así como para los tres primeros clubes clasificados. La carrera contará con dos puntos de avituallamiento y servicio de guardarropa junto a la línea de salida.