El último día de diversión en El Ejido: San Isidro se despide

El Ejido se prepara para su último gran día de Fiestas en honor a San Isidro Labrador. Una jornada que contará con la apertura de ... la Feria del mediodía a las 13.00 horas, con la apertura del Recinto Ferial a las 19.00 horas (Feria inclusiva de 19.00 horas a 20.30 horas) y con dos eventos que cerrarán los festejos de este año: la Solemne Misa Mayor y la posterior Procesión de San Isidro Labrador.

La solemne misa en honor a San Isidro Labrador dará comienzo a las 20.00 horas, y contará con la participación de la coral Local Callejón y la procesión que recorrerá las calles del municipio, siendo uno de los actos más emotivos y multitudinarios de las fiestas. La imagen del Patrón recorrerá el centro de la ciudad - Calle Divina Infantita – Plaza de la Constitución – Carrera de San Isidro – Calle San Isidro – Carretera de Pampanico – Bulevar (Calle Alpujarra a Calle Lobero) – Calle Lobero- acompañada por cientos de fieles.

Cerrando así las fiestas de San Isidro, que se consolidan como una de las celebraciones más importantes del calendario local y como una herramienta fundamental para preservar las tradiciones, fortalecer los vínculos entre generaciones y seguir construyendo un espacio de encuentro para todos los ciudadanos.

Unas Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador, Patrón de El Ejido y de los agricultores, que arrancaron este miércoles 24 de junio con varios 'platos fuertes' como la apertura del recinto ferial, que se realizó a partir de las 19.00 horas, siendo ese miércoles y el jueves el Día del Niño y la Feria Inclusiva (de 19.00 horas a 21.00 horas).

También a las 19.00 horas, El Ejido vivió su tradicional Batalla de las Flores, una de las citas más esperadas por los ejidenses. En esta edición participaron siete carrozas infantiles y los tronos de las Reinas y Mister 2025 y 2026, acompañados por pasacalles interactivos 'Rum rum… trasto karts Cía XIP XAP Teatro' y 'Diminuts de La Fam Teatre', y la animación musical de las bandas de La Paz y Cristo del Amor.

Como novedad, este año se duplicó el número de claveles repartidos durante el desfile, alcanzando las 5.000 unidades. A las 20.45 horas se realizaba el ya conocido como el reparto de los Libros de las Fiestas y abanicos en el Parque Municipal.

Actividades

La primera jornada continuó con el reparto de programas de fiestas y abanicos en el Parque Municipal; la celebración del pregón municipal, a cargo de Gabriel Gómez Muñoz, conocido como 'Lico', empresario del sector de la imagen y profesional con más de 40 años de trayectoria en fotografía y vídeo. Una persona comprometida con su municipio.

Asimismo, el pregón de 'Lico' estuvo cargado de recuerdos personales y vivencias compartidas, repasando la evolución de El Ejido desde sus raíces agrícolas hasta convertirse en una ciudad moderna y dinámica, siempre ligada al esfuerzo y al trabajo de sus vecinos. Una transformación que ha testimoniado gráficamente a lo largo de los años.

Durante su intervención, confesó que «ser pregonero de las fiestas de mi pueblo es uno de los mayores honores que me ha dado la vida. Nací en Cuatro Vientos, de las familias de los 'Pichotes' y de los 'Panzalegres' de Balerma, he tenido la suerte de ver cómo El Ejido ha pasado de ser un conjunto de cortijos y caminos de tierra a convertirse en una gran ciudad moderna, dinámica y llena de oportunidades, pero sin perder nunca esa esencia trabajadora y humilde que nos define. Somos hijos del esfuerzo, de la agricultura y de generaciones enteras que levantaron este municipio con sacrificio y unión».

La velada culminó con el espectáculo musical 'Rebobinando', un recorrido por los grandes éxitos del pop nacional e internacional acompañado por la Banda Sinfónica de El Ejido, bajo la dirección de Jesús Torrecllas. También esa noche fue la primera en la que las ocho casetas andaluza abrieron al público con una amplia oferta gastronómica.

Más eventos

El jueves, El Ejido contó con día de Feria del Mediodía, a las 13.00 horas, evento que hay todos los días hasta el domingo, incluido. Por la tarde, sobre las 19.00 horas se abrió el recinto ferial, también estará abierto viernes, sábado y domingo a la misma hora. Mismamente, el jueves desde de las 23.00 horas se realizará el XXVIII Festival de Pirotecnia (evento que se prolongó el viernes y el sábado).

A su vez, la noche del jueves (23.15 horas) se celebró un concierto tributo a Estopa y Melendi 'Partiendo la pana'; el viernes se realizó Markeline 'Chef Nature', una obra de teatro familiar (20.00 horas) y el concierto de Fangoria (23.15 horas) y el sábado se realizó el último concierto, con Nil Moliner (23.15 horas).

Mención especial merece el refuerzo de seguridad que hay en el municipio debido a las Fiestas hasta el fin de las mismas. El Plan de Emergencia Municipal en fase de prealerta está activo estos días con un despliegue prácticamente total del Cuerpo de Policía Local, Unidad de Prevención 092, Atestados de Tráfico, GOAP, Unidad de Convivencia Cívica, Puesto de Mando Avanzado en el Parque Municipal para los conciertos del viernes y sábado, Agrupación voluntaria de Protección Civil y ambulancia de soporte vital básico. La Policía Local está manteniendo presencia permanente en el recinto ferial y en todos los escenarios festivos.