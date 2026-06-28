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El último día de diversión en El Ejido: San Isidro se despide

El municipio finalizará esta noche unos festejos que cuentan con grandes conciertos, feria, buena gastronomía y actos religiosos

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Un momento del Festival del XXVIII Pirotecnia en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido se prepara para su último gran día de Fiestas en honor a San Isidro Labrador. Una jornada que contará con la apertura de ... la Feria del mediodía a las 13.00 horas, con la apertura del Recinto Ferial a las 19.00 horas (Feria inclusiva de 19.00 horas a 20.30 horas) y con dos eventos que cerrarán los festejos de este año: la Solemne Misa Mayor y la posterior Procesión de San Isidro Labrador.

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