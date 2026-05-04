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Trini Valdivia recibe un premio en las Fiestas de Ejido Norte

La presidenta del Club de la Tercera Edad de esta barriada obtiene una distinción durante las Fiestas en honor a la Santa Cruz

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Un momento de la entrega del galardón.
Un momento de la entrega del galardón. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Hasta este pasado domingo, 3 de mayo se celebraron las Fiestas en Ejido Norte en honor a la Santa Cruz con una programación organizada por ... la Asociación de Vecinos NORT MURGIS. Estas fiestas, profundamente arraigadas en la identidad del barrio, combinaron actividades culturales, lúdicas y religiosas, fomentando la convivencia vecinal y la participación de todos los públicos.

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Trini Valdivia recibe un premio en las Fiestas de Ejido Norte

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