Trini Valdivia recibe un premio en las Fiestas de Ejido Norte

Hasta este pasado domingo, 3 de mayo se celebraron las Fiestas en Ejido Norte en honor a la Santa Cruz con una programación organizada por ... la Asociación de Vecinos NORT MURGIS. Estas fiestas, profundamente arraigadas en la identidad del barrio, combinaron actividades culturales, lúdicas y religiosas, fomentando la convivencia vecinal y la participación de todos los públicos.

Dentro del programa de actividades, se llevó a cabo la distinción de una vecina de este barrio por su contribución al mismo. Se distinguió a Trini Valdivia Fernández, presidenta del Club de la Tercera Edad de Ejido Norte. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, participó en la entrega del reconocimiento junto a la presidenta de la Asociación Nort Murgis, Noelia Maldonado.

Trini nació en 1980 en Fuente Nueva, pero se marchó de allí cuando aún era un bebé de meses hasta Ejido Norte, donde reside hasta hoy en la calle San Mateo. Trini trabajó desde su niñez limpiando uvas, cuando tuvo más edad, haciendo cajas en la fábrica de Envases Mateo, y más tarde en la tienda de Lute como modista, actividad que la acompañó hasta su jubilación.

Lleva desde enero 2018 de tesorera en el club de mayores San Isidro y es presidenta desde el 31 enero 2024. Junto a ella hay una Junta Directiva formada solo por mujeres. Realizan varios viajes culturales al año, inició un taller de arreglos de costura, fruto de su conocimiento y experiencia como costurera que fue toda su vida. Además, se puso en marcha un taller de patchwork, que se hacen bingos viernes y sábado, gimnasia de mantenimiento, cuentan con un quiromasajista, una podóloga y realizan baile los domingos. A su vez, Trini es una mujer entregada a los demás, muy activa, participativa.