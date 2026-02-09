Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Policía Nacional, en un aparcamiento para patinetes en El Ejido. R. I.

Tres detenidos, uno de ellos ya en prisión, por robar patinetes en El Ejido

La Policía Nacional asegura que el hurto de este tipo de dispositivos ha descendido desde que se puso en marcha un dispositivo específico para su vigilancia en el municipio ejidense

R. I.

Almería

Lunes, 9 de febrero 2026, 11:01

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a tres personas por robo de patinetes eléctricos en la vía pública. Uno de los arrestados, sobre ... el que pesan numerosos antecedentes, ha ingresado en prisión por orden judicial. La investigación, según ha indicado el cuerpo, se inició tras la recepción de diversas denuncias interpuestas por vecinos del municipio ejidense tras ser víctimas de la sustracción de vehículos de movilidad personal (VMP) en diferentes ubicaciones de la localidad.

