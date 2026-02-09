Tres detenidos, uno de ellos ya en prisión, por robar patinetes en El Ejido

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a tres personas por robo de patinetes eléctricos en la vía pública. Uno de los arrestados, sobre ... el que pesan numerosos antecedentes, ha ingresado en prisión por orden judicial. La investigación, según ha indicado el cuerpo, se inició tras la recepción de diversas denuncias interpuestas por vecinos del municipio ejidense tras ser víctimas de la sustracción de vehículos de movilidad personal (VMP) en diferentes ubicaciones de la localidad.

A partir de ese momento, se establecieron dispositivos de vigilancia y control en zonas consideradas estratégicas, así como labores de análisis de información y seguimiento por parte de los grupos operativos. Como resultado, se efectuaron estos arrestos y se lograron recuperar tres patinetes eléctricos, plenamente identificados, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, contaban con un amplio historial de antecedentes por delitos contra el patrimonio, entre ellos sustracciones en interior de vehículos, robos con fuerza y hurtos, y habrían convertido este tipo de hechos en su principal forma de obtención de beneficios ilícitos, ha determinado la investigación.

Los tres presuntos autores de los robos fueron localizados y detenidos en El Ejido, siendo posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Uno de ellos, que acumulaba un extenso historial por delitos patrimoniales y contra las personas, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, atendiendo a la reiteración y acumulación de hechos delictivos.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de El Ejido, con la colaboración del Grupo G. O. A. P. de la Policía Local del municipio ejidense, todo ello dentro de una estrategia coordinada para atajar el aumento de este tipo de delitos patrimoniales, ha explicado la Comisaría almeriense este lunes en un comunicado acerca de esta operación, que forma parte de un dispositivo especial de prevención e investigación desarrollado durante varias semanas en el núcleo urbano del municipio.

Tras estas detenciones, ha asegurado el cuerpo, los servicios de análisis de criminalidad han detectado un descenso significativo en el número de hurtos de vehículos de movilidad personal (VMP) en el núcleo urbano, lo que, a su parecer, confirma la eficacia del dispositivo desplegado y la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local.

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar este tipo de hechos y adoptar medidas de autoprotección, especialmente en relación con vehículos de movilidad personal, con el fin de dificultar su sustracción y facilitar su recuperación en caso de robo o hurto.