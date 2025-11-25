Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas

Las actuaciones se enmarcan dentro de una investigación dirigida contra un grupo presuntamente dedicado al tráfico de cocaína y marihuana y a la adquisición ilícita de armas

E. P.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en El Ejido tras realizar tres entradas y registros simultáneos en viviendas empleadas como secaderos de marihuana, ... guarderías de droga y puntos de almacenamiento de armas de fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

