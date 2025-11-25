Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en El Ejido tras realizar tres entradas y registros simultáneos en viviendas empleadas como secaderos de marihuana, ... guarderías de droga y puntos de almacenamiento de armas de fuego.

Las actuaciones se enmarcan dentro de una investigación dirigida contra un grupo presuntamente dedicado al tráfico de cocaína y marihuana y a la adquisición ilícita de armas.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, los tres detenidos por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas --algunos de ellos con antecedentes por delitos de la misma naturaleza-- han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido, que ha decretado su libertad provisional.

En los registros se han incautado dos armas cortas y dos armas largas, además de 330 gramos de cocaína, 169 plantas de marihuana y 760 euros en efectivo. La intervención ha incluido también tres navajas de 25 centímetros y material asociado a la actividad delictiva investigada.

Asimismo, los agentes han intervenido 69 cartuchos de calibre doce, 115 cartuchos de nueve milímetros, tres cartuchos de calibre 38, cuatro de calibre 45, dos de calibre 22 y dos defensas extensibles.

Las pesquisas realizadas por el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de El Ejido han permitido identificar dos domicilios utilizados de manera habitual por el grupo criminal y una tercera vivienda habilitada como guardería.

En este último inmueble se almacenaba droga lista para su distribución y utensilios empleados en su manipulación. Los investigadores han corroborado también que los tres inmuebles funcionaban como secaderos de marihuana.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se ha establecido un dispositivo de entrada y registro simultáneo en las tres viviendas. La intervención ha contado con el apoyo operativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de El Ejido.