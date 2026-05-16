Tres detenidos por delitos contra la salud pública en Balerma y las Norias de Daza

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones desarrolladas para la prevención de la delincuencia y el tráfico de ... sustancia estupefacientes, ha procedido a la detención de tres personas, como presuntas autoras de distintos delitos contra la salud pública, en actuaciones desarrolladas en las pedanías ejidenses de Balerma y Las Norias de Daza.

Según ha informado el instituto armado en una nota, los agentes mantienen una actuación constante y firme contra la delincuencia vinculada al tráfico de drogas, reforzando los controles preventivos y la presencia policial para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actividades delictivas que afectan directamente a la convivencia vecinal

La primera de las detenciones tuvo lugar en el paseo marítimo de Balerma, donde una patrulla de Seguridad Ciudadana observo a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, inició una maniobra evasiva. Tras ser interceptado, los agentes localizaron entre sus pertenencias una tableta de hachís con un peso superior a los 90 gramos. Durante la intervención, tanto el implicado como otro individuo que lo acompañaba, trataron de entorpecer activamente la actuación policial, procediéndose finalmente a su detención.

La segunda actuación se desarrolló en la pedanía de Las Norias de Daza, donde los agentes observaron un intercambio sospechoso entre el ocupante de un vehículo y una persona situada en el exterior. Ante las sospechas, los Guardias Civiles procedieron a la identificación y registro, localizando, siete bolsitas que contenían una sustancia blanquecina, así como 540 euros en moneda fraccionada, compatible con una posible actividad de tráfico minorista de drogas, procediendo a la detención del implicado.

En una tercera intervención realizada también en las Norias de Daza, los agentes identificaron a un individuo en la vía pública que mostraba signos de nerviosismo ante la presencia policial, se identificó y durante el registro de sus pertenencias la Guardia Civil localizó 21 pastillas de MDMA (metanfetamina) con un peso aproximado de 10 gramos, además de varios blísteres de medicamentos ansiolíticos que requerían prescripción médica, por lo que procedieron a su detención.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de El Ejido. La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que este tipo de controles preventivos y dispositivos de seguridad ciudadana resultan fundamentales para combatir el tráfico minorista de sustancias estupefacientes, prevenir otros delitos asociados y reforzar la seguridad en las zonas donde se desarrollan este tipo de actuaciones.