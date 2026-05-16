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Tres detenidos por delitos contra la salud pública en Balerma y las Norias de Daza

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de El Ejido

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Tres detenidos por delitos contra la salud pública en Balerma y las Norias de Daza

E. P.

Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones desarrolladas para la prevención de la delincuencia y el tráfico de ... sustancia estupefacientes, ha procedido a la detención de tres personas, como presuntas autoras de distintos delitos contra la salud pública, en actuaciones desarrolladas en las pedanías ejidenses de Balerma y Las Norias de Daza.

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Tres detenidos por delitos contra la salud pública en Balerma y las Norias de Daza

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