Tres años después, la comunidad musulmana de El Ejido sigue esperando respuesta a su petición de cementerio

nidad musulmana de El Ejido registraba la petición en el Ayuntamiento de El Ejido de poder disponer de un cementerio municipal musulmán en la localidad. Una petición que seis meses después y ante el silencio de la Administración local se realizaba una reclamación nuevamente con el objetivo de obtener una respuesta que tres años y medio después sigue sin llegar.

«Lo que pedimos es que al menos nos llamen, nos den respuesta, que nos podamos sentar, hablar y buscar algún tipo de solución», señala Mohammed Benaicha Adghir, presidente de la asociación Alijlase y vicepresidente de la Comunidad Islámica Assuna de El Ejido. Y es que como recuerda, El Ejido es la quinta ciudad en población musulmana después de Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla, y el primer municipio a nivel andaluz. «Es una cifra muy importante y hay que valorar que pese a que casi un tercio de la población de El Ejido es musulmana, no podemos tener un cementerio municipal».

En este sentido, Mohammed Benaicha Adghir explica que cada vez que fallece en El Ejido una persona de religión musulmana tienen que trasladarla a Valencia, «única vía que tenemos en estos momentos y a ver cuánto dura». Una vía de un coste muy elevado tanto económico como emocional, puesto que se sitúa a más de 400 kilómetros y más de cuatro horas en coche, cada vez que se quiere visitar a los seres queridos fallecidos.

«Hace poco tiempo me llamó una persona de Palestina, que no sabía dónde iba a enterrar a su padre. Trasladarlo a Palestina es difícil actualmente por el tema de la guerra, quería enterrarlo en España y no había sitio. Al final pagó 7.000 euros para poder enterrarlo en Valencia. Es un problema grave el que tenemos y necesitamos buscar una solución lo antes posible», incide el presidente de la asociación Alijlase.

Tal es la situación que afrontan que desde la comunidad musulmana se muestran abiertos a cualquier solución, entre las que se encontraría incluso la financiación privada, si bien para llevar a cabo este proyecto necesitan de los permisos oportunos del Ayuntamiento.

Después de tanta espera que llevan acumulada que el pasado mes de noviembre, aprovechando la visita itinerante de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, se reunieron con ellos y les trasladaron la situación. «Hemos mandado ya toda la información de los pasos que hemos dado, incluidas las cartas de apoyo de la Comisión Islámica y del área de Antropología de la Universidad de Almería, confirmando mediante los estudios de campo que han realizado que existe una necesidad de este tipo de infraestructura en la zona», afirma Mustapha Ait Aabi, secretario general de la Asociación Alijlase.

En este punto, Mustapha Ait Aabi alerta de que «esto va a tener un impacto muy negativo para la nueva generación de jóvenes que han nacido aquí, que tienen la nacionalidad española y que aunque sus padres tienen origen de otro país, ellos se sienten ejidenses. Fomentar ese sentimiento de pertenencia así va a ser complicado».

De esta manera, el secretario general de la asociación insiste en que no hay que hablar de cementerio «solo como una necesidad o infraestructura, también tiene un impacto cultural y ayudaría a fomentar el sentimiento de pertenencia» y recuerda que «en El Ejido hay un tesoro, esta diversidad cultural podemos aprovecharla».

Consejo de la Integración

Por otra parte, tampoco alcanzan a comprender cómo el nuevo Consejo Municipal de la Integración creado hace unos meses no cuenta con miembros de la más de una decena de asociaciones culturales de musulmanes que hay en El Ejido.

«Tenemos muchos problemas de vivienda, de integración social, de inclusión, tenemos que luchar contra las barreras mentales que aún hay en la zona y esta herramienta creo que puede ser muy importante, pero cómo se explica que ninguna de las más de diez asociaciones culturales de musulmanes que hay en El Ejido asista a este Consejo, porque las personas que saben sus problemas son los ejidenses, si no estamos, nunca van a llegar nuestra voz al alcalde», defiende Mohammed Benaicha Adghir.

El PSOE apoya la petición de la comunidad musulmana

El PSOE de El Ejido va a encabezar la iniciativa política para que el municipio ejidense pueda albergar un cementerio musulmán, que permita que los vecinos que profesan esta religión puedan recibir sepultura según sus ritos. Una iniciativa consensuada con las comunidades islámicas del municipio de El Ejido, en el transcurso de una reunión mantenida con responsables del partido en la sede del PSOE ejidense y en la que también participaron representantes de comunidades islámicas de otros municipios de la provincia, y miembros de otras agrupaciones locales del PSOE. Y es que el municipio ejidense cuenta actualmente con vecinos de 113 nacionalidades distintas, pero es casi un tercio de la población la que profesa la religión musulmana.

La petición se realizará de manera formal en la próxima reunión que celebre el Consejo Municipal de Integración.

El secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, apuntó que, según datos del Censo de El Ejido a 30 de enero de este año, los vecinos del municipio con nacionalidad extranjera y provenientes de países donde el Islam es la religión mayoritaria suman más de 20.000. «A esta cifra habría que sumarle la de los ciudadanos musulmanes que han adquirido la nacionalidad española y sus descendientes, con lo que podemos estar hablando fácilmente de un 25% de población ejidense con religión musulmana», señaló.

Es por ello que Alarcón defendió que la administración local «no puede seguir haciendo oídos sordos» y subrayó que se trata de «una cuestión de respeto hacia algo tan personal como son las creencias religiosas de cada uno y máxime en un momento tan importante como es la muerte de un ser querido».