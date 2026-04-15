Casi una treintena de empresas participan en el Programa de Aceleración MISIÓN

El Centro de Emprendimiento Digital Especializado en Agrotech de El Ejido ha acogido esta tarde el acto de cierre de la convocatoria 2025 del Programa ... de Aceleración de 'MISIÓN', en el que se ha presentado la actividad desarrollada, los proyectos y los logros alcanzados por los startups participantes, culminando con la entrega de diplomas y reconocimientos a mentores, formadores y agentes implicados en esta acción.

El acto ha contado con la participación del alcalde, Francico Góngora; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet; y la edil de Turismo, Fomento y Comercio, María Herminia Padial, junto a representantes institucionales y entidades colaboradoras que han formado parte del ecosistema de innovación creado en torno a este programa.

Se ha puesto en valor el respaldo de la Consejería y de la Agencia Digital de Andalucía por elegir el municipio como sede de este centro, impulsado a través del programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) con el proyecto 'MISIÓN'.

Desde su inauguración el pasado mes de mayo, el Centro de Emprendimiento Digital se ha consolidado como un espacio de encuentro y colaboración para startups, empresas tractoras, mentores y agentes clave del ecosistema local, generando sinergias y favoreciendo la dinamización y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas al sector agroalimentario.

El programa ha reunido a cerca de una treintena de iniciativas empresariales: 22 proyectos en el Programa de Aceleración y 7 en el Programa de Alto Rendimiento, centrados en ámbitos como inteligencia artificial, robotización, monitorización de cultivos, detección de plagas, fertilización personalizada, cálculo de nutrientes o desarrollo de maquinaria agrícola avanzada.

Entre los startups participantes en esta convocatoria han estado, en el Programa de Aceleración: FIELDS (South Desert Studio), Agrisens Technologies, IMOGITECH, Cultitecno Asesores, IDRA, Plutón y Venturi Technologies; y en el Programa de Alto Rendimiento: Grodi, Bihox e i-Agro Factory Ingeniería.

Asimismo, se ha reconocido la labor desempeñada por mentores, formadores y agentes del ecosistema, entre ellos Treze Marketing, Páez Aduanas, Coexphal y Chibika Capital, cuya implicación ha sido clave para acompañar el crecimiento de los proyectos.

El programa ha contado con 50 actividades, 15 eventos y más de 150 sesiones de mentorías completadas.

Durante la clausura del primer periodo, ya que continuará, se ha subrayado que El Ejido no solo es referente mundial en producción hortofrutícola bajo plástico, sino también en agricultura tecnológica, apoyado en un potente tejido agroindustrial. El municipio cuenta con más de 13.300 hectáreas de superficie invernada y 7.489 explotaciones agrícolas, además de unas 95 empresas agroindustriales que generan alrededor de 3.700 empleos y facturan más de 885 millones de euros anuales.

La innovación, la investigación, la digitalización y la tecnología continúan siendo pilares estratégicos para mantener el liderazgo agrícola alcanzado, optimizando recursos, mejorando la sostenibilidad y aumentando la competitividad del sector.

El cierre de esta primera fase del proyecto marca un punto de partida para nuevas oportunidades, ya que varios startups participantes han comenzado a materializar sus primeras ventas y colaboraciones. Por ello, se ha animado a los emprendedores a continuar avanzando con el mismo impulso, fortaleciendo una comunidad innovadora llamada a transformar el futuro del agro.