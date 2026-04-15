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El programa ha contado con 50 actividades, 15 eventos y más de 150 sesiones de mentorías completadas IDEAL

Casi una treintena de empresas participan en el Programa de Aceleración MISIÓN

El Ejido ·

El Centro de Emprendimiento Digital de El Ejido finaliza la primera fase de este proyecto

Javier Cortés

El Ejido

Miércoles, 15 de abril 2026, 20:35

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El Centro de Emprendimiento Digital Especializado en Agrotech de El Ejido ha acogido esta tarde el acto de cierre de la convocatoria 2025 del Programa ... de Aceleración de 'MISIÓN', en el que se ha presentado la actividad desarrollada, los proyectos y los logros alcanzados por los startups participantes, culminando con la entrega de diplomas y reconocimientos a mentores, formadores y agentes implicados en esta acción.

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Casi una treintena de empresas participan en el Programa de Aceleración MISIÓN