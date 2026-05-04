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Patricia Lupión, afectada por la Piel de Mariposa

«El tratamiento Vyjuvek es ahora mismo nuestra mayor esperanza»

La granadina, residente en El Ejido, será una de las primeras andaluzas que recibirá este tratamiento, que nos cuenta como es vivir con esta enfermedad

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Patricia Lupión Rubio posa para IDEAL a unos pocos metros de la Casa de las Mariposas en Almería capital
Patricia Lupión Rubio posa para IDEAL a unos pocos metros de la Casa de las Mariposas en Almería capital. (J. Cortés)

Javier Cortés

El Ejido

Patricia Lupión Rubio (1992, Granada) es una joven granadina residente en Almerimar, El Ejido, que nació con la Epidermólisis Bullosa, conocida como Piel de Mariposa. ... Está ilusionada por recibir próximamente el nuevo tratamiento Vyjuvek, de terapia génica, con la que poder reducir dolores y otros síntomas de esta enfermedad.

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