Se ha habilitado un itinerario alternativo a través de la vía de servicio de la calle Amberes hasta la incorporación a la autovía en el enlace del kilómetro 809. IDEAL

Transportes avanza en las obras para reducir el ruido en la A-7 a su paso por El Ejido

Se cortará al tráfico el ramal en sentido Almería del enlace que conecta la E-15 con la A-7, situado en el kilómetros 814, hasta el viernes 20 de marzo

J. C.

El Ejido

Sábado, 17 de enero 2026, 12:24

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras para reducir el ruido en varios tramos de las autovías A-7 y A- ... 92. Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido en la provincia de Almería y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

