Transportes avanza en las obras para reducir el ruido en la A-7 a su paso por El Ejido
Se cortará al tráfico el ramal en sentido Almería del enlace que conecta la E-15 con la A-7, situado en el kilómetros 814, hasta el viernes 20 de marzo
J. C.
El Ejido
Sábado, 17 de enero 2026, 12:24
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras para reducir el ruido en varios tramos de las autovías A-7 y A- ... 92. Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido en la provincia de Almería y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los trabajos, consistentes en la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento actual por otro fonoabsorbente, están localizados en cinco tramos de la autovía A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7, en ambos sentidos; y en un tramo de la autovía A-92, entre los kilómetros 381,5 y 382,3, en sentido Granada.
En el desarrollo de las obras, la semana que viene comenzará la instalación de una pantalla fonoabsorbente de 200 metros junto al enlace 814 de la A-7, en sentido Almería, a su paso por el Polígono Industrial de La Redonda, en El Ejido.
Por ello, y para garantizar la seguridad de los usuarios, se cortará el ramal de incorporación en sentido Almería del enlace 814 que conecta la E-15 con la A-7 desde las 9.30 horas del 19 de enero hasta lasa 13.00 horas del 20 de marzo. Se ha habilitado un itinerario alternativo a través de la vía de servicio de la calle Amberes hasta la incorporación a la A-7 en el siguiente enlace (kilómetro 809).
