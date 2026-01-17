Transportes avanza en las obras para reducir el ruido en la A-7 a su paso por El Ejido

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras para reducir el ruido en varios tramos de las autovías A-7 y A- ... 92. Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido en la provincia de Almería y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos, consistentes en la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento actual por otro fonoabsorbente, están localizados en cinco tramos de la autovía A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7, en ambos sentidos; y en un tramo de la autovía A-92, entre los kilómetros 381,5 y 382,3, en sentido Granada.

En el desarrollo de las obras, la semana que viene comenzará la instalación de una pantalla fonoabsorbente de 200 metros junto al enlace 814 de la A-7, en sentido Almería, a su paso por el Polígono Industrial de La Redonda, en El Ejido.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los usuarios, se cortará el ramal de incorporación en sentido Almería del enlace 814 que conecta la E-15 con la A-7 desde las 9.30 horas del 19 de enero hasta lasa 13.00 horas del 20 de marzo. Se ha habilitado un itinerario alternativo a través de la vía de servicio de la calle Amberes hasta la incorporación a la A-7 en el siguiente enlace (kilómetro 809).