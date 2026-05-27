La tradición que une pasión y gastronomía en Santa María del Águila

Santa María del Águila vivió este miércoles una de las jornadas más multitudinarias, populares y esperadas de sus fiestas patronales en honor a María Madre ... de la Iglesia con la celebración de la tradicional degustación de huevos fritos con chorizo, una cita gastronómica y de convivencia que cada año congrega a miles de vecinos y visitantes en torno a la Caseta Municipal.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, y concejales del equipo de Gobierno, participó en este encuentro festivo en el que se repartieron alrededor de 4.000 huevos fritos acompañados de 4.000 chorizos.

Además, los asistentes pudieron degustar productos de excelente calidad, entre ellos 300 kilos de pimientos, 500 kilos de tomates, 500 kilos de pepinos y 1.500 kilos de sandía, en una clara muestra del potencial agrícola y gastronómico de la tierra. Un plato acompañado de pan y bebida a un precio-donativo de cinco euros.

El ambiente festivo estuvo marcado por la gran participación ciudadana y por el carácter familiar y tradicional de una actividad que se consolidó como uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo del núcleo. La sobremesa y la convivencia posterior estuvieron amenizadas con música y actuaciones en directo a cargo del dj Jaime García y de los artistas Manuel Santiago y Waxi Flamenco.

Degustación

La degustación contó, un año más, con el sello de calidad 'El Ejido Gourmet Quality', poniendo en valor la excelencia de los productos agroalimentarios del municipio y el compromiso de empresas y comercios locales con las tradiciones del municipio. En esta edición colaboraron Panadería Rivera, SAT Agroiris, Murgiverde SCA, Naturinda SLNE, Carnicería María de Gádor y Covirán SCA, cuya implicación resultó fundamental para el éxito organizativo de esta multitudinaria actividad.

Las fiestas patronales de Santa María del Águila continuarán hasta el próximo domingo con una amplia y variada programación dirigida a todos los públicos, que combinará actividades culturales, musicales, infantiles, deportivas y religiosas.

De hecho, la tarde de este miércoles tuvo lugar la apertura oficial de las atracciones de feria, con descuentos especiales con motivo del 'Día del Niño' y la celebración de la Feria Inclusiva, durante la que se redujo la estimulación acústica para favorecer la participación de todos los menores. Asimismo, se celebró el pregón oficial de las fiestas a cargo de Carlos Escobar Fuentes y el acto de coronación de reinas, damas y príncipes.

La programación continuará este jueves con el tradicional homenaje a los mayores, que incluirá una paella gigante y la celebración de la XVIII Gran Gala de las Fiestas organizada por la Asociación Cultural 'La Aldeilla del Águila'. Los más pequeños disfrutarán el viernes 29 a las 11.00 horas de la representación 'La maldición pirrata'.

A las 13:00 se inaugurará la Feria del Mediodía y a las 19.00 horas se celebrará el desfile de carrozas, con salida desde la plaza Santa María del Águila, que estará acompañada de la Agrupación Musical 'Cristo del Amor' junto a los grupos de baile 'Kalesi' y 'Embrujo Andaluz', además del pasacalles 'Principe Alí', a cargo de Leyenda Show Producciones.

Por la noche, a partir de las 23.30 horas, tendrá lugar el concierto gratuito de Henry Méndez, quien pondrá a bailar a toda la caseta con temas como 'El tiburón' y 'Noche de estrellas'. A continuación, será el turno de los dj's Jero y Forni, que volverán un año más con la fiesta de reguetón Old School y Remember.

Fin de semana

Entre las propuestas previstas para el sábado, los niños van a ser los protagonistas, van a contar con una programación orientada especialmente para ellos donde van a poder disfrutar de castillos hinchables y atracciones infantiles en el Pabellón de Deportes, un fantástico tren que recorrerá las calles y fiesta de la espuma con el Consorcio de Bomberos del Poniente. También se celebrará un Torneo de Petanca en el Parque Municipal a las 17.00 horas. La nota musical la pondrán por la noche la verbena de baile de 'Fabula Show' y el gran concierto de 'Samuel G'.

El domingo, el día grande de Santa María del Águila, arrancará con la VII concentración motera del club 'Los Kemarruedas' y luego continuará con el musical infantil 'Los Titi Guays', de Leyenda Show Producciones.

El momento más especial, llegará a las 20.00 horas con la celebración de la solemne Misa en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia, que estará oficiada por el párroco Antonio Agustín Joya. A continuación, se llevará a cabo la procesión de alabanza por las calles del núcleo.

El municipio de El Ejido continuará con su calendario de festejos, el próximo mes de junio con las Fiestas de Santa María de la Paz, en la Loma de la Mezquita (primera semana del mes), las Fiestas de Santo Domingo de Guzmán, en Santo Domingo, y la Virgen de Guadalupe, en Matagorda (ambas durante la tercera semana de junio), finalizando junio con las Fiestas Patronales de El Ejido, las de San Isidro Labrador, que son las multitudinarias junto a las de San Marcos.