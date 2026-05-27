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La tradición que une pasión y gastronomía en Santa María del Águila

Este núcleo ejidense inicia sus festejos con los ya tradicionales huevos con chorizo, y que acompaña con música en la Caseta Municipal

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La Caseta Municipal de Santa María del Águila albergó este miércoles esta tradición gastronómica.
La Caseta Municipal de Santa María del Águila albergó este miércoles esta tradición gastronómica. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Santa María del Águila vivió este miércoles una de las jornadas más multitudinarias, populares y esperadas de sus fiestas patronales en honor a María Madre ... de la Iglesia con la celebración de la tradicional degustación de huevos fritos con chorizo, una cita gastronómica y de convivencia que cada año congrega a miles de vecinos y visitantes en torno a la Caseta Municipal.

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