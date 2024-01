Los trabajadores eventuales del Poniente denuncian precariedad laboral

Inmaculada Acién El Ejido Viernes, 26 de enero 2024, 17:17 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

A las puertas del edificio de hospitalización del Hospital Universitario Poniente se concentraron en la mañana de ayer decenas de trabajadores del Hospital Universitario Poniente, secundando la convocatoria de UGT denunciando la precariedad de los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Hospitalde Poniente a la hora de cobrar sus nóminas. Una situación que está afectando a entre 400 y 500 trabajadores solo en este hospital comarcal. Una situación que se repite en el resto de hospitales públicos de Almería y Andalucía.

Marisol Medina, delegada sindical de UGT en el Hospital de Poniente, explicó que tras la integración de la Agencia Pública Sanitaria Poniente en el SAS, «la normativa del SAS, pese a que está bien, tiene muchas deficiencias y legislación obsoleta que habría que subsanar». Entre esas normas se encuentra la de que los eventuales que comienzan a trabajar en el SAS no cobra el primer mes de trabajo hasta finales del siguiente mes, por lo que van cobrando con un mes de retraso. Una situación que desestabiliza la economía personal de estos profesionales. Ese mes que se lleva de mochila solo se cobra una vez cambia la situación administrativa del trabajador con la empresa, que puede ser a través de una interinidad, una plaza de oposición en propiedad o quedarse parado de nuevo.

«Eso conlleva que los trabajadores tienen que soportar dos meses en los que no tienen ingresos, con el encarecimiento de los precios de todo, por mucha previsión que tengan, no les llega y están totalmente desesperados», denunció Medina, quien reivindica que «esta norma sea abolida y se actualice para que suceda como en todos los trabajos, donde mes trabajado es mes cobrado. A eso se le une que hay mucha problemática con la contratación de los eventuales: no se les dice cuándo se les va a contratar, esperan al último momento, con lo cual la gente está sometida a un estrés económico y laboral que conduce a que los trabajadores estén indignados». Ante ello, Medina le pide a los políticos «que se pongan en la piel de estos trabajadores».