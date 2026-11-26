La tercera edición de los premios educativos 'Destacando' reconoce el talento de los estudiantes ejidenses
Una iniciativa impulsada por la Asociación Española para la Iniciativa Joven (Aesij), con el patrocinio de Tecnocasa
Javier Cortés
El Ejido
La Sala B del Auditorio de El Ejido acogió la celebración de la tercera Gala de los premios educativos 'Destacando-El Ejido', que tienen como ... objetivo reconocer los proyectos realizados por los centros educativos, rendir homenaje al talento y dedicación de los alumnos, así como dar a conocer las buenas prácticas docentes.
Una iniciativa impulsada por la Asociación Española para la Iniciativa Joven (Aesij), con el patrocinio de Tecnocasa, que valora la actitud positiva y el compromiso social de los estudiantes, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, y el representante de Tecnocasa, Iván Clavet, fueron los encargados de entregar los premios a los centros ganadores, junto a Fernando Grima, presidente de Aesij.
Javier Rodríguez felicitó a los centros galardonados, destacando «el valor de la educación como motor de oportunidades, progreso y futuro». En este sentido, ha subrayado que «detrás de cada reconocimiento hay horas de trabajo, constancia, superación e ilusión», al tiempo que puso en valor «a quienes trabajan cada día para construir un El Ejido con más oportunidades».
Seis fueron los proyectos y centros galardonados como son los colegios Mirasierra de Las Norias, con su proyecto 'Pequeños artistas, grandes historias'; Loma de Santo Domingo con un proyecto de 'Reserva natural de El Ejido'; SEK Alborán con sobre Lorenzo Ferrer; Diego Velázquez con 'El Ejido, mucho más que invernaderos'; así como los institutos Santa María del Águila, con 'Erasmus inclusivo', y Francisco Montoya con su proyecto 'Mentores'.