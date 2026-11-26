La Sala B del Auditorio de El Ejido acogió la celebración de la tercera Gala de los premios educativos 'Destacando-El Ejido', que tienen como ... objetivo reconocer los proyectos realizados por los centros educativos, rendir homenaje al talento y dedicación de los alumnos, así como dar a conocer las buenas prácticas docentes.

Una iniciativa impulsada por la Asociación Española para la Iniciativa Joven (Aesij), con el patrocinio de Tecnocasa, que valora la actitud positiva y el compromiso social de los estudiantes, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, y el representante de Tecnocasa, Iván Clavet, fueron los encargados de entregar los premios a los centros ganadores, junto a Fernando Grima, presidente de Aesij.

Javier Rodríguez felicitó a los centros galardonados, destacando «el valor de la educación como motor de oportunidades, progreso y futuro». En este sentido, ha subrayado que «detrás de cada reconocimiento hay horas de trabajo, constancia, superación e ilusión», al tiempo que puso en valor «a quienes trabajan cada día para construir un El Ejido con más oportunidades».

Seis fueron los proyectos y centros galardonados como son los colegios Mirasierra de Las Norias, con su proyecto 'Pequeños artistas, grandes historias'; Loma de Santo Domingo con un proyecto de 'Reserva natural de El Ejido'; SEK Alborán con sobre Lorenzo Ferrer; Diego Velázquez con 'El Ejido, mucho más que invernaderos'; así como los institutos Santa María del Águila, con 'Erasmus inclusivo', y Francisco Montoya con su proyecto 'Mentores'.