Curso de formación en el Centro Asociativo Municipal de El Ejido. IDEAL

El tejido asociativo de El Ejido refuerza sus conocimientos informáticos con un taller

El Programa Formativo 2025/26 incluye una quincena de acciones gratuitas a desarrollar entre los meses de noviembre a mayo

J. C.

El Ejido

Jueves, 22 de enero 2026, 20:19

El Centro Asociativo Municipal ha acogido el desarrollo del taller formativo 'Actualiza tu Windows 10. Cambia a GNU Linux', en el marco de la programación ... del Programa Formativo 2025/2026 de la Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido.

