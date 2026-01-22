El tejido asociativo de El Ejido refuerza sus conocimientos informáticos con un taller

El Centro Asociativo Municipal ha acogido el desarrollo del taller formativo 'Actualiza tu Windows 10. Cambia a GNU Linux', en el marco de la programación ... del Programa Formativo 2025/2026 de la Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido.

La actividad, dirigida al tejido asociativo del municipio e impartida por KDE España, tenía como objetivo reforzar los conocimientos de los participantes en materia informática e introducirlos en el sistema operativo GNU Linux, como alternativa a Microsoft Windows y macOS, de fácil uso.

Cabe recordar que el Programa Formativo 2025/26 incluye una quincena de acciones gratuitas a desarrollar entre los meses de noviembre a mayo en el Centro Asociativo Municipal. La próxima cita se centrará en 'la IA como herramienta para encontrar empleo' y estará dirigida a usuarios de la Asociación el Timón.

Los interesados pueden encontrar toda la información disponible en el teléfono 950 54 10 00 o en la página www.participación.elejido.es.