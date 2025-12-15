Teatro y solidaridad se unen en la V 'Navidad en Breve' de El Ejido

Teatro, solidaridad y espíritu navideño se dieron cita en la quinta edición de la Navidad en Breve, organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento ... de El Ejido, dentro de la programación especial diseñada para estas fechas especiales, a través de las Escuelas Municipales de Teatro.

Hasta 14 grupos de teatro, tanto infantiles como de adultos, se suben al escenario del Teatro Municipal para mostrar el trabajo que llevan desarrollando durante todo el trimestre y hacer disfrutar al público con bonitas historias breves ambientadas muchas de ellas en esta época navideña.

Durante la tarde del viernes se llevaron a cabo las actuaciones de siete grupos: Teatreritos 'La Estrella que se perdió', Chiquiactores 'Pez arcoiris', Babydrama 'Presumidas', En el Foco 'Perfecta familia', Teatro en Acción 'El Bosque Olvidado', Caramba 'Carbón y Dramaturgos en Potencia 'Peter Pan'.

Este sábado llegó el turno a los grupos de adultos con No Ni Na 'Se ha escrito un Crimen', Malayerba 'La muerte tenía un décimo', La Tarumba 'El Ensayo', Bloopers 'Parados en la Oscuridad', Anónimo 'Nochevieja entre rejas', La Ventolera 'Mochila Sorpresa', Azogue 'Operación Polvorón'.

Una cita que, además, tiene un carácter solidario, ya que la entrada consiste en la aportación de alimentos no perecederos, productos de Navidad o de higiene, que irán destinados a la asociación Pro Comedor Social de El Ejido.

Las Escuelas Municipales de Teatro se promueven a través de Norbac Erfus Teatro. Este curso cuentan con 15 grupos que se dividen en categorías de bebés de 3 a 6 años, infantil 1 de 7 a 10 años, infantil 2 de 11-12 años, adolescentes 1 de 13 a 15 años, adolescentes 2 de 16 a 18 años y adultos a partir de 18 años.

Los grupos actúan en fechas navideñas, con este formato breve, y posteriormente, durante la Muestra de Teatro Aficionado, que cada año, con la llegada de la primavera, precede al Festival de Teatro de El Ejido.