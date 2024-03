El Teatro Municipal se llena con Down El Ejido Se entregaron los premios a la 'Solidaridad' con los que se reconoce a entidades y particulares que se implican con la asociación

El Teatro Municipal acogió el jueves por la tarde la gala de Down El Ejido con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema 'Extracapacitados' para trabajar, para llamar la atención sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando buscan trabajo. Actuaciones musicales, teatrales y premios inclusivos formaron parte de la gala.

Así, durante la gala se pudo disfrutar con las actuaciones de baile de Miguel Ángel Cruz de 'Level Up Dance Studio' junto a usuarios de la asociación, la Escuela de danza 'Alejandra Foruria' y un pequeño teatro de Nórbac Erfus; así como la proyección de un vídeo de la campaña nacional y la proyección de un vídeo de trabajo en la asociación en sus dos sedes.

Igualmente, se hizo entrega de los premios 'Inclusivos' donde alumnos con síndrome de Down regalaron un obsequio a compañeros de clase a modo de agradecimiento y, por otro lado, se entregaron los premios a la 'Solidaridad' con los que se reconoce a entidades y particulares que se implican con la asociación, que este año han sido para: la 'Unión Deportiva Almerimar', por crear equipos inclusivos y por el fomento de la práctica deportiva; 'Semilleros Laimund', por la colaboración en el proyecto de AgroIntegra; y a 'Cuadrado Flores y Plantas,' por dejar realizar sus prácticas formativas.

El evento finalizó con una animada actuación musical del grupo Ácido Sulfúrico y un aperitivo final, con la colaboración de 'De Javi' y Mc Donald's.

La edil de Discapacidad, María del Mar Martínez, y la concejala de Servicios Sociales Delia Mira, así como la diputada provincial de Igualdad y Familias, María Luisa Cruz, acompañaron a la presidenta de Down El Ejido, Inmaculada García, en esta gala. Precisamente, María del Mar Martínez destacó el «incansable trabajo diario en beneficio de las personas con síndrome de Down, gracias al que lográis mejorar su calidad de vida» y calificó a la asociación como «un referente de lucha en pro de la inclusión y un verdadero ejemplo a seguir».