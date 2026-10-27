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El Teatro Municipal de El Ejido será la sede de la XXXI Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra

La muestra contará con la participación de 18 grupos teatrales y un total de 246 participantes de las provincias de Granada y Almería

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La edil de Cultura, Elena Gómez, asiste a la presentación de la muestra en el Palacio de los Condes de Gabia.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Municipal de El Ejido acogerá del 7 de noviembre al 13 de diciembre la XXXI Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra. La ... concejala de Cultura, Elena Gómez, junto a la diputada de Cultura de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel; el presidente de la Asociación Abuxarra, Juan José Bonilla; y la vicepresidenta de la Asociación Abuxarra y coordinadora de la muestra, Mónica López; participó la mañana de este martrs en la presentación de esta nueva edición en el Palacio de los Condes de Gabia, en Granada.

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