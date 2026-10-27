El Teatro Municipal de El Ejido será la sede de la XXXI Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra

El Teatro Municipal de El Ejido acogerá del 7 de noviembre al 13 de diciembre la XXXI Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra. La ... concejala de Cultura, Elena Gómez, junto a la diputada de Cultura de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel; el presidente de la Asociación Abuxarra, Juan José Bonilla; y la vicepresidenta de la Asociación Abuxarra y coordinadora de la muestra, Mónica López; participó la mañana de este martrs en la presentación de esta nueva edición en el Palacio de los Condes de Gabia, en Granada.

La muestra contará con la participación de 18 grupos teatrales y un total de 246 participantes de las provincias de Granada y Almería, entre ellos formaciones infantiles y juveniles. La programación incluirá propuestas muy diversas, desde obras de autores reconocidos hasta creaciones y adaptaciones realizadas por los propios grupos.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, agradeció la colaboración de las diputaciones de Almería y Granada, así como el trabajo que realiza la Asociación Abuxarra y de los grupos participantes, al tiempo que destacó la satisfacción que supone para el municipio acoger esta iniciativa que este año alcanza su trigésima primera edición y que constituye una referencia para el teatro aficionado de las provincias de Granada y Almería.

En este sentido, la edil subrayó que «para El Ejido es un orgullo abrir las puertas de nuestro Teatro Municipal a los grupos participantes y al público que quiera disfrutar de esta experiencia cultural. Esta muestra representa el valor de la cultura compartida y demuestra que el teatro es una herramienta extraordinaria para acercar a las personas y estrechar lazos entre nuestros pueblos».

Gómez puso también en valor el trabajo que realizan los grupos aficionados en favor del teatro. «Detrás de cada representación hay muchas horas de ensayo, esfuerzo e ilusión. Hablamos de personas que compaginan su vida cotidiana con su pasión por el teatro y que, con su compromiso, contribuyen a que la cultura llegue a todos los rincones. Esa dedicación merece todo nuestro reconocimiento».

El Ejido cuenta con una Muestra de Teatro Aficionado que es referente en la provincia y en Andalucía y es un ejemplo de la apuesta que hace el Ayuntamiento de El Ejido por el talento local. Cabe recordar que el Festival de Teatro de El Ejido celebrará en 2027 su 50 aniversario y la Muestra de Teatro Aficionado su 38 edición.

La Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra es una iniciativa que nació en 1995 en Adra y, desde entonces, recorrió numerosas localidades alpujarreñas, consolidándose como un espacio de encuentro para los grupos teatrales y el público. Después de más de treinta ediciones, la Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra sigue preservando y difundiendo el patrimonio cultural compartido de Granada y Almería, favoreciendo el intercambio de experiencias y la convivencia entre municipios.

Por último, la edil apuntó que «pensamos que la cultura está en los grandes escenarios, en los grandes nombres o en los grandes acontecimientos, pero la cultura está en una asociación que se reúne cada semana, en una persona que aprende un papel, en una familia que acompaña a sus hijos a ensayar y en un grupo de vecinos que decide que su pueblo también merece tener teatro».