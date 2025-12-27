El Teatro Municipal de El Ejido se llenará de magia con un espectáculo sobre la Navidad

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido preparó para esta Navidad un espectáculo familiar divertido y mágico. Desde el 26 de diciembre el ... Teatro Municipal acoge la puesta en escena de 'El Espíritu de la Navidad'. Un espectáculo a través del que niños y adultos pueden disfrutar de un recorrido dirigido por unos divertidos personajes. Dos traviesos ratoncitos guiarán a los participantes a través de juegos, cuentos, magia y mucha diversión a descubrir los valores de la Navidad.

Un espectáculo teatralizado y participativo, en formato reducido, ya que dispone de 15 plazas por turno, en el que los participantes se enfrentan a nueve experiencias diferentes y donde ponen a prueba también sus conocimientos sobre esta mágica época del año, además de su ingenio. Con una duración de 45 minutos cada pase, los participantes saldrán con una sorpresa y una misión: encontrar a sus traviesos hermanos que se colaron en el Belén Municipal.

Las entradas para 'El Espíritu de la Navidad' son para todos los días, del 26 de diciembre al 4 de enero, desde las 16.00 horas hasta las 20.30 horas (cada media hora), a excepción del 31 de diciembre que tendrá horario de 10.00 a 13.30 horas. El 1 de enero no habrá pases.

Cabe recordar que el Belén Municipal se puede ir hasta el próximo 6 de enero, de lunes a viernes, en horario matinal de 9.00 a 14.00 horas y por la tarde de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero el horario será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Navidad

Por otro lado, la concejalía de Servicios Sociales del Consistorio ejidense junto a la empresa que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio Atende, llevará menús de Nochevieja y Roscón de Reyes a los domicilios de los usuarios del programa de 'Soledad No Deseada' que tienen poco apoyo familiar y que viven en soledad estas fechas tan especiales.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, junto al responsable de Atende en El Ejido, David Sánchez, supervisaron los menús de Nochebuena que estarár elaborados y proporcionados por la empresa 'A Fuego Lento', especializada en servicios de comida a domicilio. Para ello, se verificaron los casos de intolerancias, alergias o dietas especiales de estas personas para adaptar los menús a sus necesidades.

Delia Mira detalló que «se trata de una acción que cada año organizamos con mucho cariño y con la que pretendemos acercar la Navidad e inyectar un poco de alegría y compañía a los mayores usuarios de este importante servicio que se encuentran en soledad». Esta actividad, impulsada por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, se enmarca en el calendario gratuito de acciones especial para esta Navidad destinado a las personas mayores que son usuarias del programa de 'Soledad No Deseada'.