Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel anunciador del evento en el municipio ejidense. IDEAL

El Teatro Municipal de El Ejido se llenará de magia con un espectáculo sobre la Navidad

'El Espíritu de la Navidad' se podrá ver en El Ejido hasta el próximo 6 de enero de lunes a domingo, a excepción del 1 de enero, que no habrá pases

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 27 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido preparó para esta Navidad un espectáculo familiar divertido y mágico. Desde el 26 de diciembre el ... Teatro Municipal acoge la puesta en escena de 'El Espíritu de la Navidad'. Un espectáculo a través del que niños y adultos pueden disfrutar de un recorrido dirigido por unos divertidos personajes. Dos traviesos ratoncitos guiarán a los participantes a través de juegos, cuentos, magia y mucha diversión a descubrir los valores de la Navidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 26 años al salirse de la calzada su coche en la A-92 en Santa Fe
  2. 2

    «Me sentía como un rey en el Granada y volveré algún día como jugador»
  3. 3

    Investigan al cura de Peligros por un delito de odio por supuestas declaraciones homófobas
  4. 4 Todos los cambios de la cabalgata de Reyes de Granada: nueva salida, horarios y espectáculo de drones
  5. 5 El pueblo más barato de Andalucía que ofrece viviendas por poco más de 20.000 euros
  6. 6 Los miembros de la comisión de Villamanín entregan sus décimos y cubren la falta de dos millones «si nadie nos denuncia»
  7. 7 Noelia, la granadina al frente del único gimnasio de la Alpujarra
  8. 8 El municipio granadino que se prepara para celebrar sus dos famosas fiestas de invierno
  9. 9 Alerta de la Aemet: activado el aviso naranja por lluvias en Andalucía
  10. 10 La nueva y verde Reyes Católicos que viene entre Puerta Real y Plaza Nueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Teatro Municipal de El Ejido se llenará de magia con un espectáculo sobre la Navidad

El Teatro Municipal de El Ejido se llenará de magia con un espectáculo sobre la Navidad