El Teatro Municipal acogerá mañana la Gala anual de la asociación Down El Ejido La gala comenzará a las 17.30 horas con el eslogan 'Extracapacitados' y se celebra el mismo día que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

ElTeatro Municipal acogerá mañana por la tarde la celebración de la gala anual de la asociación Down El Ejido, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

Una gala que promete ser divertida y muy entretenida, que volverá a contar con actuaciones, música y teatro, además de humor, y en la que habrá espacio para reivindicar, para agradecer, reconocer y también recaudar fondos con los que seguir trabajando en muchos de los proyectos que tiene por delante esta asociación ejidense. Durante la gala, que comenzará a las 17.30 horas y que contará con la participación de usuarios e integrantes de la asociación, también se entregarán los premios a la solidaridad y los premios al compañero especial.

En esta edición, la entidad ha lanzado la campaña 'Extracapacitados', para reivindicar más oportunidades de inclusión laboral para las personas con síndrome de Down y a la que animan a sumarse a toda la sociedad de manera muy sencilla, para que este mensaje se haga viral y, así, las personas con síndrome de Down sientan un enorme apoyo. Solo es necesario hacerse una foto haciendo el signo de OK con los dedos, con el que simbolizar que las personas con síndrome de Down pueden prepararse para muchos tipos de empleos y que tienen la 'extracapacidad' de aprovechar todas las oportunidades laborales que se les presentan y subirla a redes sociales con el hashtag #Extracapacitados.