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Teatro infantil, pasacalle y juegos: El Ejido celebra el Día de la Familia

El Parque de San José contó con un paseo tematizado lleno de personajes infantiles y elementos hinchables pensados para el ocio

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento celebró el pasado sábado el 'Día de la Familia' en el Parque San José con una amplia programación de actividades lúdicas, educativas y ... de convivencia que reunió a miles de pequeños y mayores en una jornada festiva.

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Teatro infantil, pasacalle y juegos: El Ejido celebra el Día de la Familia

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