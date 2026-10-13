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El tatuador Sergio Martínez triunfa en Nueva York y regresa a El Ejido

Tiene como objetivo formar a las futuras promesas del mundo del tatuaje

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Sergio Martínez junto a la alcaldesa, Julia Ibáñez, y al edil, Javier Rodríguez.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Juventud, Educación y Participación, Javier Rodríguez, ha mantenido un encuentro con el tatuador profesional ... y artista contemporáneo Sergio Martínez, conocido artísticamente como Sergio Bang, para interesarse por su trayectoria y su proyección internacional.

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El tatuador Sergio Martínez triunfa en Nueva York y regresa a El Ejido

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