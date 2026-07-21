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Tarambana, Cuatro Vientos y El Campero vivirán sus Fiestas Patronales por Santa Ana

El día grande será el domingo con la Romería y la Santa Misa, acompañada por el grupo rociero 'Fiesta al compás' a las 20.45 horas que precederá a la procesión de Santa Ana por las calles del núcleo

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Proccesión.

Javier Cortés

El Ejido

Tarambana, Cuatro Vientos y El Campero se preparan para celebrar desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de julio sus fiestas patronales en honor ... a Santa Ana. Serán cuatro jornadas festivas con un variado programa de actividades organizado por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de El Ejido a través de la Junta Local.

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Tarambana, Cuatro Vientos y El Campero vivirán sus Fiestas Patronales por Santa Ana

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