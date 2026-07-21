Tarambana, Cuatro Vientos y El Campero vivirán sus Fiestas Patronales por Santa Ana

Tarambana, Cuatro Vientos y El Campero se preparan para celebrar desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de julio sus fiestas patronales en honor ... a Santa Ana. Serán cuatro jornadas festivas con un variado programa de actividades organizado por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de El Ejido a través de la Junta Local.

Los festejos se iniciarán este jueves con deporte y cine. A las 18:00 horas tendrá lugar una Marcha Cicloturista por las calles del núcleo y juegos en familia, mientras que a las 22:00 horas habrá una sesión de Cine de Verano familiar, con la proyección de la película 'Héroes de Central Park' en la Caseta Municipal.

El viernes 24 de julio se inaugurará la Feria del Mediodía a las 12:00 y a las 19:30 horas tendrá lugar la Ofrenda Floral en honor a Santa Ana. Por la noche, Rosa María Callejón López pronunciará el pregón de las fiestas a las 22:00. A continuación se llevará a cabo la la Coronación de las reinas, rey y las damas de las Fiestas y el concierto gratuito de 'Amistades Peligrosas', a las 23.30 horas. La noche la cerrará la actuación musical de 'Los Vinilos', a las 00:30 horas.

La programación del sábado 25 de julio tendrá un marcado carácter infantil y familiar, ya que a las 10:30 se celebrará la fiesta de la Espuma y toboganes. A las 15.00 horas tendrá lugar una exhibición de camiones clásicos y modernos y la noche estará amenizada por el humor de Christian García y la verbena popular por el cuarteto 'Caramelo'.

El día grande de las fiestas de este núcleo ejidense será el domingo 26 de julio. Desde las 10:30 se celebrará la Romería en su honor, con concurso de carrozas y premios para las mejores. A mediodía se degustará una gran paella popular, a cargo de los 'Motrileños', amenizada por la actuación del grupo 'Dos indios y un palomo'.

La Santa Misa, acompañada por el grupo rociero 'Fiesta al compás' se celebrará a las 20:45, precederá a la procesión con la imagen de la Patrona. Cerrará la programación la entrega de premios del concurso de carrozas a las 23.00 horas y la verbena popular amenizada por 'Caramelo'.