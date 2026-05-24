Tarambana se consolida como el epicentro rural con una multitudinaria XII Feria del Ganado

La provincia de Almería, mundialmente reconocida por su vanguardia agrícola bajo plástico, ha vuelto la mirada este fin de semana a sus raíces más profundas ... y a la rica cultura popular ligada al trabajo tradicional del campo. El núcleo ejidense de Tarambana se ha transformado en el epicentro absoluto para los amantes del mundo animal y las costumbres camperas con la celebración de la XII Feria del Ganado. Este evento, que ha tomado por completo el espacio adyacente al Centro de Usos Múltiples de la localidad, no solo se ha consagrado como un rotundo éxito de asistencia, sino que ha logrado consolidarse como un auténtico referente de carácter comarcal dentro de este tipo de manifestaciones etnográficas en el Poniente Almeriense.

La trascendencia de esta duodécima edición ha quedado refrendada por un sólido respaldo institucional. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha encabezado una nutrida comitiva municipal que ha recorrido las instalaciones del recinto ferial, impregnado durante todo el fin de semana de un extraordinario ambiente festivo y de convivencia. Góngora ha estado acompañado en su visita por la concejal de Comercio, Turismo y Sanidad, María Herminia Padial; el presidente de la Junta Local de Tarambana, Salvador Aguilera; así como por los concejales de la corporación ejidense Ángel Escobar, Julia Ibáñez y David Fernández, quienes compartieron impresiones directamente con los ganaderos, artesanos y vecinos congregados en la muestra.

El milimétrico engranaje organizativo detrás de este gran escaparate tradicional ha corrido a cargo de la Asociación de Vecinos 'La Fabriquilla' de Tarambana, un colectivo vecinal presidido de forma activa por Cristóbal Fernández. Para sacar adelante una programación tan variada y atractiva, la asociación ha sumado fuerzas con la Comisión de Fiestas de Tarambana y ha contado con la estrecha e indispensable colaboración de la Junta Local y del propio Ayuntamiento de El Ejido. El esfuerzo coordinado de todas estas entidades ha permitido armar un programa de actividades que pone en valor la dura labor de la ganadería y la herencia cultural que ha forjado la identidad del medio rural de la provincia.

Sin duda, el gran atractivo comercial y el alma de esta feria radica en su capacidad para rescatar transacciones comerciales históricas que parecían abocadas al olvido en la era digital. Los numerosos aficionados y profesionales vinculados al sector del ganado equino han encontrado en Tarambana una ventana idónea y única para la compra y venta de ejemplares selectos. Lo más llamativo de estas operaciones es que los acuerdos de compraventa斤 continúan cerrándose a la vieja usanza, es decir, mediante el típico y noble apretón de manos entre los tratantes de ganado tras un intenso proceso de regateo que cuenta, de forma indispensable, con la mediación y el arbitraje de un tercero neutral encargado de sellar el pacto.

El cronograma festivo de la Feria del Ganado arrancó en la jornada del sábado con el protocolario acto de inauguración oficial y la esperada apertura de la barra comunitaria, sirviendo como punto de encuentro inicial para los primeros visitantes. La segunda jornada, celebrada este domingo, ha amanecido con una gran expectación y ha dado comienzo de forma directa con la apertura de la gran muestra de ganado, a la que se ha sumado de forma simultánea una variada exposición de productos típicos y de artesanía popular elaborada con esmero por creadores locales de la comarca.

El momento cumbre de este domingo ha estado marcado por el espectacular desarrollo de la trashumancia de ganado, una estampa de gran belleza plástica que ha cruzado el territorio con la imponente presencia de un total de 4.000 cabezas de ganado. Tras el paso de los animales, el público ha podido deleitarse con una demostración en vivo de la trilla tradicional, una labor agrícola ancestral que ha despertado una enorme curiosidad entre los asistentes. Asimismo, las familias han podido disfrutar de animadas actuaciones musicales en directo, un vistoso desfile de moda flamenca capitaneado por la firma 'Modas Aurora' y una didáctica exposición de aves rapaces que completó el apartado de exhibiciones zoológicas.

La presente edición ha querido ir un paso más allá en su oferta de entretenimiento, introduciendo actividades que han despertado un enorme interés tanto en el público adulto como entre los más pequeños de la casa. Entre las propuestas que han regresado con un clamoroso éxito tras la buena acogida de años anteriores destaca la exhibición de los agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) y la demostración de adiestramiento de la Unidad Canina de la Policía Local de El Ejido. Los asistentes presenciaron maniobras reales de adiestramiento con canes adiestrados que sirven habitualmente de apoyo a las fuerzas de seguridad en tareas complejas como el control de masas, la persecución de sospechosos a pie y la lucha activa contra el menudeo y el consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.

Además de la vertiente lúdica y de exhibición, el recinto ha albergado una colorida zona de expositores comerciales que ha servido de plataforma comercial para numerosas tiendas especializadas en artesanía popular, marroquinería y artículos de piel. De igual modo, los visitantes han podido adquirir alimentos y productos gastronómicos típicos de la geografía almeriense gracias a la participación activa de diversos colectivos locales estrechamente ligados al tejido agrícola y ganadero de la provincia. Con esta exitosa clausura, Tarambana demuestra que el progreso y la modernidad de Almería no están reñidos con la salvaguarda de su patrimonio inmaterial, logrando traspasar el testigo de las costumbres rurales a las nuevas generaciones de almerienses.