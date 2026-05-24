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Tarambana se consolida como el epicentro rural con una multitudinaria XII Feria del Ganado

El alcalde de El Ejido respalda una muestra que reúne a más de 4.000 cabezas de ganado, exhibiciones tradicionales de trilla, artesanía autóctona y el histórico trato comercial a la vieja usanza

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El alcalde de El Ejido observa una muestra de cetrería.
El alcalde de El Ejido observa una muestra de cetrería. (R. I.)

Marcos Tárraga

El Ejido

La provincia de Almería, mundialmente reconocida por su vanguardia agrícola bajo plástico, ha vuelto la mirada este fin de semana a sus raíces más profundas ... y a la rica cultura popular ligada al trabajo tradicional del campo. El núcleo ejidense de Tarambana se ha transformado en el epicentro absoluto para los amantes del mundo animal y las costumbres camperas con la celebración de la XII Feria del Ganado. Este evento, que ha tomado por completo el espacio adyacente al Centro de Usos Múltiples de la localidad, no solo se ha consagrado como un rotundo éxito de asistencia, sino que ha logrado consolidarse como un auténtico referente de carácter comarcal dentro de este tipo de manifestaciones etnográficas en el Poniente Almeriense.

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Tarambana se consolida como el epicentro rural con una multitudinaria XII Feria del Ganado

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Tarambana se consolida como el epicentro rural con una multitudinaria XII Feria del Ganado