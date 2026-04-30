Tarambana acoge un encuentro intergeneracional por el plan ERACIS

En el marco del programa ERACIS+ de El Ejido, a través de la Mesa Comunitaria de Tarambana, se llevó a cabo un 'Encuentro Intergeneracional de ... alumnos del CEIP Artero Pérez con la Asociación de Mayores de Tarambana' que estuvo dirigida al alumnado del primer y segundo ciclo de primaria y a los mayores de la asociación de mayores de Tarambana.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, junto al presidente de la Junta Local, Salvador Aguilera, asistieron a dicha actividad se realizó en el parque ubicado junto al Centro de Usos Múltiples de Tarambana y en el que participaron casi un centenar de personas entre niños y adultos.

El encuentro sirvió para degustar un desayuno de convivencia donde los menores conocieron la historia de Tarambana, de su colegio y del entorno a través de preguntas realizadas a los mayores de la asociación. Con el material recopilado por el alumnado se elaborará un libro por parte del centro educativo que ponga en valor al paraje de Tarambana.

A su vez, el Centro de Usos Múltiples de Tarambana acogió a finales de febrero la reunión de constitución de la Mesa Comunitaria de este núcleo ejidense, a través de la que definir e impulsar acciones que mejoren la vida de los vecinos.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, fue la encargada de presidir la constitución de este órgano, en el que también estuvieron presentes el presidente de la Junta Local de Tarambana - Pampanico, Salvador Aguilera, representantes de asociaciones, agentes sociales del municipio y de colectivos e instituciones del ámbito sanitario y educativo de la zona tales como la Asociación de Mayores de Tarambana, la Asociación de Vecinos de Tarambana 'La Fabriquilla', el colegio CEIP Artero Pérez y el AMPA del centro, representantes de Distrito Sanitario Poniente y del Centro de Salud Ejido Norte, además del equipo ERACIS+ y del equipo de Servicios Sociales Comunitarios, entre otros.

La edil de Servicios Sociales subrayó que «el trabajo intersectorial con la participación de la ciudadanía es la clave para lograr mejoras comunitarias y en Tarambana estamos convencidos de que desde el trabajo conjunto vamos a lograr impulsar el desarrollo del barrio y la mejora de la calidad de vida de los vecinos».

En este sentido, Mira señaló que «tras la reunión con los Agentes de Tarambana surgió la necesidad de crear una nueva Mesa Comunitaria para dar respuesta a las necesidades de la zona y con la implicación de todos lo vamos a lograr».

El núcleo de Tarambana tiene una población de 1.135 personas, pero cuenta con la peculiaridad de que los vecinos no se aglutinan en una zona concreta, sino que se encuentran diseminados en un amplio territorio, por lo que entre las acciones a desarrollar se encuentran las de generar espacios y momentos de encuentro y unión.