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Tarambana acoge un encuentro intergeneracional por el plan ERACIS

El acto sirve para realizar una convivencia donde los menores conocen la historia de la pedanía

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

En el marco del programa ERACIS+ de El Ejido, a través de la Mesa Comunitaria de Tarambana, se llevó a cabo un 'Encuentro Intergeneracional de ... alumnos del CEIP Artero Pérez con la Asociación de Mayores de Tarambana' que estuvo dirigida al alumnado del primer y segundo ciclo de primaria y a los mayores de la asociación de mayores de Tarambana.

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Tarambana acoge un encuentro intergeneracional por el plan ERACIS

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