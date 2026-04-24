Talleres de tiro con arco, cerámica y bailes típicos búlgaros por el XI Encuentro de Asociaciones

El próximo sábado 9 de mayo, El Ejido acogerá la undécima edición del Encuentro de Asociaciones, una cita ya consolidada en el calendario local que ... tiene como objetivo principal visibilizar, reconocer y poner en valor el trabajo que desarrolla el tejido asociativo del municipio.

El concejal de Juventud, Educación y Participación, Javier Rodríguez, ha dado a conocer los datos de este evento junto a María Jesús Pérez y Elena Valenciana de la asociación de Diabetes de Almería ( ADIAL ) y Julio Maleno, de la Asociación de Radioaficionados del Poniente ( URPA ), donde ha puesto de manifiesto que «se configura como un gran espacio de convivencia y participación social en el que las entidades locales tendrán la oportunidad de acercar a la ciudadanía su labor en ámbitos tan diversos como el cultural, social, educativo, deportivo, sanitario y de sensibilización».

En esta edición participarán un total de 33 asociaciones, que ofrecerán más de 20 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. El Encuentro se desarrollará en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas en el Parque Municipal que se transformará en un gran punto de encuentro ciudadano.

El recinto contará con áreas diferenciadas, entre ellas stands informativos de asociaciones, zona de talleres, espacio deportivo y un escenario central donde se sucederán actividades culturales y musicales a lo largo de toda la jornada.

La programación prevista será amplia y diversa, incluyendo actuaciones musicales, exhibiciones, bailes tradicionales, talleres participativos, juegos infantiles, escape room, degustaciones, exposiciones, campañas de salud y actividades de sensibilización social, entre otras iniciativas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran el taller de skate a cargo de Almería Skate School, exhibiciones de Chi Kung, actuaciones corales, bailes adaptados, danzas tradicionales búlgaras, espectáculos musicales y talleres de manualidades. Asimismo, se desarrollarán actividades educativas centradas en la promoción de la salud, el respeto al medio ambiente y la defensa de los derechos sociales.

Durante toda la jornada, las asociaciones participantes dispondrán de stands informativos en los que presentarán sus proyectos, compartirán materiales divulgativos y darán a conocer sus actividades actuales y futuras, fomentando así el contacto directo con la ciudadanía y el intercambio de experiencias entre entidades.

«El Encuentro de Asociaciones se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el área de Participación Ciudadana, gracias a su carácter integrador, participativo y abierto. Este evento contribuye de manera significativa al fortalecimiento del tejido asociativo local y al reconocimiento del compromiso diario de las entidades sin ánimo de lucro», ha indicado el concejal.

Desde el Ayuntamiento se subraya «la importancia de este tipo de iniciativas como espacios de encuentro, convivencia e intercambio que favorecen la cohesión social, el desarrollo comunitario y la implicación ciudadana».

Finalmente, desde el área de Participación Ciudadana se anima a todos los vecinos a participar en esta jornada festiva, descubrir de cerca el trabajo de las asociaciones locales y disfrutar de una programación gratuita, inclusiva y pensada para todas las edades.

Programación escenario

De 11.00 horas a 12.00 horas se realizará una exhibición de Chi Kung por parte de la Asociación de Mujeres La Aldeílla. Para las 12.00 horas y hasta las 12.30 horas se realizará una actuación coral por parte de la Iglesia Evangélica del Dios Vivo. De 12.30 horas a 13.00 horas se realizará un baile adaptado a fibromialgia por parte de la Asociación ALFIEL. Desde las 13.00 horas hasta las 14.00 horas está previsto ¿Qué es Nadie y los Sueños Eléctricos? Un espectáculo de narración con una atmosfera inmersiva donde se relata una historia a través de poemas. Asociación Filosofía en la Calle.

De 16.00 horas a 17.00 se realizarán bailes típicos búlgaros por parte de la Asociación Tradiciones Búlgaras. De 17.00 horas a 18.00 horas se realizarán exhibiciones de baile y un taller de zumba, salsa y bachata. Asociación Cultural DBK. Desde la 18.00 horas hasta las 19.00 horas se realizará la JANGUXADANZA., con los cantantes Cantantes: Álex «el popular», Vivi «la voz romántica«. Asociación de Latinos Sueños y Esperanzas, y de 19.00 horas a las 20.00 horas se realizará una actuación de baile, por parte de la Asociación Socio-Cultural Romanati.

PROGRAMACIÓN ZONA TALLERES

De 11.00 horas a 12.00 horas se realizará un taller de pintura/cerámica, por parte de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez. De 12.00 horas a 13.00 horas se realizará un taller de pintura para niños/as, por parte de la Asociación Mujeres de Almerimar. De 13.00 horas a las 14.00 horas se realizará el taller «De la pista a la Tierra». Taller de manualidades con material reciclado: Diseña, realiza y lleva a casa tu cespino con nosotros. Asociación Down El Ejido. Y para finalizar, se realizará de 17.00 joras a 18.00 horas el taller de Tiro con arco, por parte de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez.

Programación zona 'stads'

De 11.00 horas a 12.00 horas se realizará un pintacaras, por parte de la Iglesia Evangélica del Dios Vivo; de 11.15 horas a 11.45 horas se realizará Marcapáginas creativo, por parte de la Asociación Innova Almería; de 11.30 horas a 12.30 horas se realizará el taller sobre mochila de emergencias, por parte de la Cruz Roja El Ejido; de 11.30 horas a 12.30 horas se realizará peso para personas en silla de ruedas, por parte de la Asociación ASPAYM. De 11.30 horas a 12.30 horas se realizará el taller «El azúcar escondido». Los/as participantes podrán descubrir el «azúcar oculto» en alimentos que consumimos a diario, y contará con la participación de la Asociación Diabetes de Almería ADIAL.

Desde las 12.00 horas se realizará el taller de fotografía patrimonial, a cargo de la Asociación Cultural Athenáa; desde las 12.00 horas hasta las 12.45 horas se realizará el cuentacuentos: «La huerta del arcoiris» y «3, 2, 1 Despegue! Se trabajará el reciclaje y el cuidado del Medio Ambiente. Posteriormente se realizarán las actividades «La caza del tesoro» y «El paseo de los sentidos» (3-12 años), de esta actividad se encarga la Asociación Innova Almería.

Desde las 13.00 horas estará la firma de libros de Francisco Espinosa sobre la Historia de El Ejido, por parte de la Asociación Cultural Athenáa; de 16.15horas a 16.45 horas se realizará el marcapáginas creativo, a cargo de la Asociación Innova Almería. De 17.00 horas a 18.00 horas se realizará el teatro de marionetas, por parte de la Iglesia Evangélica del Dios Vivo; de 17.00 horas a 17.45 horas se realizará el Cuentacuentos: «La huerta del arcoiris» y «3, 2, 1 Despegue! Se trabajará el reciclaje y el cuidado del Medio Ambiente. Posteriormente se realizarán las actividades «La caza del tesoro» y «El paseo de los sentidos» (3-12 años), por parte de la Asociación Innova Almería.

De 18.00 horas a 19.00 horas se realizará el taller sobre mochila de emergencias, por parte de la Cruz Roja El Ejido; de 18.00 horas a 19.00 horas se realizará el taller de contar raciones. Actividad educativa donde se enseñará de forma sencilla y práctica a identificar y calcular las raciones de hidratos de carbono en distintos alimentos. De Esta actividad se encargará la Asociación Diabetes de Almería ADIAL. De 18.30 horas a 19.15 horas se realizará el scape room «Misión 18: activa tus derechos» Se asesorará sobre los derechos al cumplir la mayoría de edad y los beneficios a los que los jóvenes pueden acceder al cumplir los 14 años (a partir de 14 años), actividad que realizará la Asociación Innova Almería.

Programación zona skatepark

Desde las 11.00 horas hasta las 14.00 se realizará un taller de Skateboard (a partir de 5 años), con Almería Skate School.

Programación toda la jornada (puestos)

De 11.00 horas a 20.00 horas se realizarán diversas actividades como el juega con el puzzle del mosaico, por parte de la Asociación Cultural Athenáa; la exposición de medios de emergencias, por parte de la Cruz Roja El Ejido; la exposición fotografías del concurso Miradas Migrantes, por parte de la Cruz Roja El Ejido; la toma de tensión arterial a la población y consejos sobre la prevención de la hipertensión o cómo controlarla en caso de ser hipertenso/a, por parte de la Asociación ARPA Poniente y Sociedad Española de Hipertensión Arterial (SAHTA), y crea tu Superhéroe, que es una actividad creativa dirigida especialmente a los más pequeños, donde podrán diseñar su propio superhéroe relacionado con la diabetes. Asociación Diabetes de Almería ADIAL.