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Presentación del evento. IDEAL

Talleres de tiro con arco, cerámica y bailes típicos búlgaros por el XI Encuentro de Asociaciones

El Ejido ·

Se desarrollará el sábado 9 de mayo en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas en el Parque Municipal, que se transformará en un gran punto de encuentro ciudadano

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 24 de abril 2026, 11:32

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El próximo sábado 9 de mayo, El Ejido acogerá la undécima edición del Encuentro de Asociaciones, una cita ya consolidada en el calendario local que ... tiene como objetivo principal visibilizar, reconocer y poner en valor el trabajo que desarrolla el tejido asociativo del municipio.

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Talleres de tiro con arco, cerámica y bailes típicos búlgaros por el XI Encuentro de Asociaciones