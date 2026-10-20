 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Talleres de nutrición, diabetes, espalda, suelo pélvico, relajación y deporte: El Ejido arranca la XIII Semana Saludable

El programa, organizado por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, incluye propuestas educativas, formativas, deportivas y acciones de prevención en las farmacias hasta el 24 de octubre

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El concejal, Javier Rodríguez, en uno de los actos de la XIII Semana Saludable.

Javier Cortés

El Ejido

La XIII Semana Saludable de El Ejido arrancó con una amplia programación de actividades gratuitas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables entre la población, ... a través de propuestas educativas, formativas, deportivas y de prevención. La iniciativa, organizada por la concejalía de Participación, Juventud y Educación, se desarrollará hasta el próximo 24 de octubre con la implicación de asociaciones, entidades y profesionales del ámbito sanitario y deportivo.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Talleres de nutrición, diabetes, espalda, suelo pélvico, relajación y deporte: El Ejido arranca la XIII Semana Saludable

[]

Talleres de nutrición, diabetes, espalda, suelo pélvico, relajación y deporte: El Ejido arranca la XIII Semana Saludable