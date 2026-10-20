Talleres de nutrición, diabetes, espalda, suelo pélvico, relajación y deporte: El Ejido arranca la XIII Semana Saludable

La XIII Semana Saludable de El Ejido arrancó con una amplia programación de actividades gratuitas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables entre la población, ... a través de propuestas educativas, formativas, deportivas y de prevención. La iniciativa, organizada por la concejalía de Participación, Juventud y Educación, se desarrollará hasta el próximo 24 de octubre con la implicación de asociaciones, entidades y profesionales del ámbito sanitario y deportivo.

El concejal, Javier Rodríguez, participó en algunas de las primeras actividades, que permitieron acercar la importancia de la prevención, la alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio físico a escolares y diferentes colectivos.

Entre las propuestas educativas destaca la iniciativa Coexplay, impulsada por Coexphal y Copisi en el CEIP Andalucía, para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de incorporar frutas y hortalizas a su dieta diaria. A través de un taller de nutrición con dinámicas de grupo, juegos y una actividad online interactiva, los escolares han aprendido conceptos básicos sobre alimentación, como la rueda de los alimentos, la distribución de las cinco raciones diarias de frutas y verduras y el tamaño de las raciones.

El CEIP Laimun acogió una charla sobre diabetes impartida por Adial, con el objetivo de promover el conocimiento de esta enfermedad y la importancia de adoptar hábitos adecuados desde edades tempranas.

La programación también contó con diversas actividades organizadas por el Distrito Sanitario Poniente, como la Escuela de Espalda en el Centro de Participación Activa, una mesa informativa en el Consultorio de Matagorda y talleres de relajación en el Pabellón de Matagorda y en el Centro de Salud de Ejido Norte. A estas propuestas se sumó un taller de suelo pélvico en el Centro de Participación Activa. Por su parte, el Círculo Cultural y Recreativo ha acogido una clase de pilates a cargo de Alfiel.

Otro de los bloques de la Semana Saludable se desarrolla en las farmacias del municipio, que ofrecerán distintas pruebas y controles preventivos, como la toma de tensión arterial, test de glucosa y colesterol, cálculo del índice de masa corporal, medición de la capacidad pulmonar y análisis capilar, entre otras actuaciones orientadas a favorecer el cuidado de la salud.

El concejal de Participación, Juventud y Educación, Javier Rodríguez, destacó la importancia de acercar la promoción de la salud a todos los sectores de la población y señaló que «la Semana Saludable es una oportunidad para aprender, adquirir hábitos beneficiosos y tomar conciencia de que pequeños cambios en nuestra alimentación y en nuestra actividad diaria pueden tener un impacto muy positivo en nuestro bienestar».

Rodríguez agradeció, nuevamente, la colaboración de las entidades, asociaciones, centros educativos y profesionales sanitarios y deportivos que participan en esta iniciativa. Toda la información sobre las actividades previstas y sus horarios se encuentra disponible en la web de Participación del Ayuntamiento de El Ejido.