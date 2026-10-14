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Talleres, música K-pop, videojuegos y exhibiciones por el Festicómic en El Ejido

La programación incluye encuentros con Adrián Manuel García, Raúl Moreno y Edgar-Max

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Un momento de la presentación de esta nueva edición de Festicómic en el Teatro Auditorio de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Auditorio de El Ejido acogerá los próximos días 7 y 8 una nueva edición de Festicómic, una cita de entrada gratuita que reunirá ... durante todo el fin de semana a aficionados al cómic, el cosplay, los videojuegos, los juegos de mesa, la música y la cultura audiovisual. El encuentro ofrecerá una programación variada, dirigida a públicos de todas las edades, con propuestas para disfrutar en familia y compartir aficiones.

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