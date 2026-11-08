Talleres, música K-pop y juegos para iniciar el Festicómic de El Ejido

El Festicómic 2026 abrió este sábado sus puertas en el Teatro Auditorio a todo un mundo de ficción lleno de superhéroes y personajes fantásticos, provenientes ... del anime, manga, videojuegos, tebeos y de cine.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez y el edil de Juventud, Javier Rodríguez, visitaron los expositores y las diferentes zonas habilitadas para desarrollar durante todo el fin de semana el amplio programa de actividades organizado por Alejú y la Asociación Diablo, con propuestas para todas las edades y aficiones.

Talleres, charlas, presentaciones, firmas de libros, concursos, competiciones, ocio, cosplay y K-Pop conforman una programación que vuelve a situar a El Ejido como punto de referencia para los seguidores de este ámbito cultural.

La primera jornada arrancó con tres presentaciones y firmas de libros. Edgar Max presentó el último cómic de 'Bill El Largo'; Alejandro Ortega, conocido como Mr. Miko, dio a conocer su proyecto de crowdfunding, y Raúl Moreno presentó el cómic 'Los Guerreros Marroquí'.

La programación literaria continuará este domingo con la presentación de 'Gadiro, Embajador de la Atlántida', a cargo de Adrián Manuel García Montoya. También se dará a conocer el cómic 'Carmesí', de Nakama Studio, con la participación de Juanje Fernández, Elías Heredia y Youssef el Azouzi. El apartado de autores se completa con la presencia de los creadores locales Santiago Girón, Fran Carmona y Alejandro Ortega.

En este primer día de Festicómic también se celebraron dos charlas: la de David Puste, autor de cómics, y la de la Asociación Cosplay Almería Wondercos. Este domingo la charla correrá ca cargo de Gema Over y Jorge Tresáncores. Los asistentes pudieron participar este sábado, y también podrán hacerlo durante este domingo, en talleres de letras élficas, de costura de broches, de horquillas mariposas Kocho, de dibujo de superhéroes, de patronaje de pechera de armadura, orejas de elfo y de Derpy, y bandanas de Naruto.

La programación incluye durante todo el fin de semana competiciones y torneos para los aficionados a los juegos de estrategia, cartas y videojuegos, con propuestas como Beyblade, Magic, FC 26, Pokémon, Mario Kart World y Greddy Snake. A estas actividades se suman juegos participativos como 'Adivina el personaje' y propuestas de ping-pong, que amplían las posibilidades de entretenimiento.