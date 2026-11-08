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El Ejido

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Talleres, música K-pop y juegos para iniciar el Festicómic de El Ejido

La alcaldesa, Julia Ibáñez y el edil de Juventud, Javier Rodríguez, visitan expositores y espacios

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Uno de los momentos del Festicómic, evento que se desarrolla en el Teatro Auditorio de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Festicómic 2026 abrió este sábado sus puertas en el Teatro Auditorio a todo un mundo de ficción lleno de superhéroes y personajes fantásticos, provenientes ... del anime, manga, videojuegos, tebeos y de cine.

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