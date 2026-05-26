Talleres, música y danza para celebrar una Noche en Blanco con más de 100 actividades

El próximo viernes 5 de junio, El Ejido volverá a llenarse de ocio, música, cultura y actividad comercial con la celebración de la XII edición ... de «La Noche en Blanco», una cita ya consolidada como referente comarcal que reunirá a vecinos y visitantes bajo el lema «El Ejido donde se vive la magia».

Esta mañana se ha presentado en el Espacio Murgijoven la programación completa de esta iniciativa con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la concejal de Comercio, María Herminia Padial; amplia representación del tejido empresarial; el autor del cartel de esta edición, Aníbal García; y el autor de la nueva marca de Comercio 'Elegido XTI', Álvaro Palmero; además, se han llevado las actuaciones de Aran B y del mago Pablo Romón.

El alcalde Francisco Góngora ha subrayado que «la Noche en Blanco de El Ejido tiene un objetivo claro dar visibilidad a la excelente oferta comercial, gastronómica, hostelera y de servicios que tiene nuestro municipio a través de propuestas pensadas para todos los públicos».

«La Noche en Blanco se ha convertido en una de las citas más esperadas del año porque logra unir comercio, cultura, ocio y convivencia en una gran jornada compartida por toda la ciudadanía». Asimismo, ha incidido en que «desde el equipo de gobierno seguimos apostando por iniciativas que favorezcan nuestro tejido comercial que es fundamental porque dinamiza la vida social, la economía local, genera empleo, da vida a las calles y ofrece una imagen de ciudad moderna».

Además, ha agradecido la implicación del tejido comercial y hostelera «más de 70 comercios y negocios participarán activamente con promociones, descuentos, concursos, desfiles y actividades especiales, contribuyendo a generar movimiento, afluencia de público y un ambiente excepcional durante toda la jornada».

A las 18:00 horas comenzará una intensa programación con más de 100 actividades repartida por calles y plazas comerciales con actividades de animación, espectáculos circenses, talleres, concursos, música, danza, zona selfie, photocalls, coreografías y propuestas infantiles.

Entre las actuaciones musicales destacan los conciertos de Nosoymeri y Sara Gimeno en la Plaza del Teatro, así como la actuación del grupo Femme. Como colofón de la jornada, la Plaza Mayor acogerá el concierto final de Efecto Pasillo a las 22.30 horas.

La programación incluirá además varios pasacalles temáticos, entre ellos el infantil «Los Payasos Regalones y Avestruces Traviesas», que saldrá a las 18:45 horas desde el Auditorio; la Batucada Espejos y el espectáculo nocturno «Mycomística», además de un tren pasacalles dirigido a los más pequeños.

La Plaza de la Iglesia albergará animación infantil musical, talleres y photocall; la Plaza Antonio Mira contará con «Party Zooloco», magia y actividades musicales; mientras que en la Plaza del Mercado se celebrará la «Minidisco Dibujos Animados». A ello se sumarán foodtrucks en Plaza Mayor y Plaza Teatro, además de la presencia de la Churrería Garrido en Plaza de la Constitución.

Por su parte, la concejal de Turismo y Comercio, María Herminia Padial, ha señalado «la implicación de los negocios más alejados, que se han sumado también a este evento, colaborando con los comercios del centro, con iniciativas conjuntas, por lo que estarán presentes para darse visibilidad en esta jornada especial para todos». Y ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con la empresa Telpark, que gestiona el parking del centro, para ofrecer, desde las 18:00, un descuento del 50% de reducción en la tarifa entrando desde la App Telpark.

Elejido XTI

En el marco de esta edición también se ha presentado Elejido XTI, la nueva marca del comercio local del municipio, concebida como una identidad moderna, cercana y representativa de todos los núcleos de población, bajo mensajes como 'Tú eliges Balerma', 'Tú eliges Almerimar' o 'Tú eliges Santa María del Águila'.

Álvaro Palmero, autor de la marca ha explicado que «Elejido XTI nace para reforzar el sentimiento de pertenencia y proyectar una imagen unificada del comercio ejidense, poniendo en valor la cercanía, la confianza y el trato humano que caracterizan a nuestros establecimientos».

Coincidiendo con la celebración de «La Noche en Blanco», del 1 al 6 de junio se desarrollará una campaña promocional mediante el reparto de rascas entre los clientes que realicen compras superiores a 10 euros en los comercios adheridos. Los participantes podrán conseguir premios directos consistentes en merchandising de la nueva marca, como camisetas y pins.

«Esta campaña refleja perfectamente el espíritu de Elejido XTI, una marca pensada para unir, para generar identidad y para seguir construyendo comunidad alrededor de nuestro comercio», ha señalado Padial.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido especialmente la colaboración de comerciantes, hosteleros y empresas participantes, así como el trabajo de los ejidenses Álvaro, de la empresa Lokreo, creador de la marca Elejido XTI, y Aníbal García, de la empresa [AG]Studio, responsable de la creatividad de esta edición de «La Noche en Blanco».