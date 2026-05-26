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Talleres, música y danza para celebrar una Noche en Blanco con más de 100 actividades

El Ayuntamiento presenta además 'Elejido XTI', la nueva marca del comercio local, junto a una campaña promocional con premios y merchandising para incentivar las compras de proximidad

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El Ayuntamiento de El Ejido acoge la presentación de la nueva edición de la Noche en Blanco.
El Ayuntamiento de El Ejido acoge la presentación de la nueva edición de la Noche en Blanco. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El próximo viernes 5 de junio, El Ejido volverá a llenarse de ocio, música, cultura y actividad comercial con la celebración de la XII edición ... de «La Noche en Blanco», una cita ya consolidada como referente comarcal que reunirá a vecinos y visitantes bajo el lema «El Ejido donde se vive la magia».

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Talleres, música y danza para celebrar una Noche en Blanco con más de 100 actividades

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