Los talleres de Memoria de Servicios Sociales de El Ejido finalizan con entrega de agendas y un desayuno

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, compartió con los usuarios de los talleres de Memoria puestos en marcha por esta concejalía un desayuno de ... convivencia en el que se hizo entrega de una agenda a cada uno de los 230 alumnos que participan en estos cursos.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Victoria donde Delia Mira resaltó que «al igual que existen ejercicios y formas de mantenernos activos y con mejor condición física, también podemos estimular nuestra mente y ralentizar el avance de algunas de las patologías más comunes en la tercera edad, de ahí que llevemos a cabo estos talleres gratuitos que reportan importantes beneficios entre nuestros mayores».

El Ayuntamiento de El Ejido, dentro de la programación de actividades contempladas en el Participación Activa de la Tercera edad durante todo el año, está desarrollando los talleres de memoria con las personas mayores de los diferentes centros del municipio: San Agustín, Las Norias, Venta Carmona, Santa M ª del Águila, Ejido Norte, La Loma de la Mezquita, Tarambana, Pampanico, Matagorda, Almerimar y Balerma.

Dentro de este plan también se realizan jornadas de convivencia; celebración de la Semana y Día del Mayor; salidas culturales; y apoyo en la gestión de trámites. Por otra parte, se están implementando una serie de actuaciones para combatir la Soledad No Deseada dirigida a personas mayores del término municipal que no tienen familiares ni una red de apoyo.

Asimismo, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento organizó hace unos días otro desayuno de convivencia, en este caso, para los usuarios de las asociaciones de Discapacidad del municipio que contó con la presencia de las asociaciones 'Down El Ejido', 'Soy Especial y qué?, 'Cuenta Conmigo' y 'Aspaym', y miembros del Foro Kairós.