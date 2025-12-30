Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento de la jornada. IDEAL

Los talleres de Memoria de Servicios Sociales de El Ejido finalizan con entrega de agendas y un desayuno

El Ayuntamiento de El Ejido está desarrollando los talleres de memoria con las personas mayores de los diferentes centros del municipio

J. C.

El Ejido

Martes, 30 de diciembre 2025, 03:29

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, compartió con los usuarios de los talleres de Memoria puestos en marcha por esta concejalía un desayuno de ... convivencia en el que se hizo entrega de una agenda a cada uno de los 230 alumnos que participan en estos cursos.

