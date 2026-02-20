Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La edil María del Mar Martínez. R. I.

Talleres y una guía para aprender sobre juego responsable

El Ejido ·

Las charlas comenzarán a finales de esta semana en los institutos Murgi y Picasso con alumnos de 3º y 4º de la ESO

J. C.

El Ejido

Viernes, 20 de febrero 2026, 00:21

Comenta

Con motivo del 'Día Internacional del Juego Responsable' que se conmemora hoy, 17 de febrero, desde el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la ... concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones se ha elaborado una campaña bajo el lema 'Si las reglas no las pones tú, juegan contigo'.

