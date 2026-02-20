Talleres y una guía para aprender sobre juego responsable

Con motivo del 'Día Internacional del Juego Responsable' que se conmemora hoy, 17 de febrero, desde el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la ... concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones se ha elaborado una campaña bajo el lema 'Si las reglas no las pones tú, juegan contigo'.

La concejal del área, María del Mar Martínez, ha detallado que «aunque está dirigida a la población general queremos hacer hincapié en los más jóvenes, con la finalidad de concienciar sobre los riesgos que los juegos de azar y las apuestas conllevan, ya que pueden pasar de ser un ocio saludable para convertirse en una adicción con consecuencias negativas en todos los ámbitos de cualquier persona».

La campaña arrancará a finales de esta semana con el desarrollo de talleres en los centros de secundaria, en concreto, con alumnos de 3º y 4º de la ESO «ya que son grupos de especial vulnerabilidad que requieren de información adaptada y específica».

Van a comenzar a impartirse en los institutos Murgi y Pablo Ruiz Picasso y abarcarán a unos 200 alumnos. Además, se ha elaborado una guía rápida para la prevención del juego problemático que se va a repartir en los centros de secundaria y que se divide en dos partes, una parte dirigida a los jóvenes y, otra para la familia, junto a recursos preventivos y de ayuda.

Cabe recordar que en el marco del Plan Municipal de Prevención de Adicciones impulsado por esta Concejalía se llevan a cabo mesas de trabajo para «coordinar esfuerzos, compartir información y planificar acciones en materia de prevención de adicciones», ha señalado la edil.

Las reuniones se realizan con carácter bimensual y cuentan con la presencia de representantes de asociaciones, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad y profesionales que trabajan en la intervención de adicciones.