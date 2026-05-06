Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Talleres de formación escénica en Cartaya y El Ejido abordan la creación coreográfica y la escena musical

Las propuestas están organizadas con el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música conectan aprendizaje y creación

Regala esta noticia
Un espectáculo en el Generalife
Un espectáculo en el Generalife. (Ramón L. Pérez)

Javier Cortés

El Ejido

La VI Semana de la Danza de Cartaya, Qart/Danza, y el 49º Festival de Teatro de El Ejido, acogerán las próximas semanas distintas formaciones ... artísticas orientadas a los profesionales del sector de las artes escénicas. Están organizadas en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música (IAAEM) de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Talleres de formación escénica en Cartaya y El Ejido abordan la creación coreográfica y la escena musical

[]

Talleres de formación escénica en Cartaya y El Ejido abordan la creación coreográfica y la escena musical