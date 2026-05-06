Talleres de formación escénica en Cartaya y El Ejido abordan la creación coreográfica y la escena musical

La VI Semana de la Danza de Cartaya, Qart/Danza, y el 49º Festival de Teatro de El Ejido, acogerán las próximas semanas distintas formaciones ... artísticas orientadas a los profesionales del sector de las artes escénicas. Están organizadas en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música (IAAEM) de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

En Cartaya (Huelva), la programación incluye dos talleres vinculados a la creación coreográfica. Por una parte, el Colectivo Glovo impartirá un taller orientado al proceso de construcción coreográfica, en el que se trabajará desde la investigación del movimiento hasta la elaboración de una propuesta escénica. La actividad aborda elementos como la fisicalidad, la precisión coreográfica y la relación entre danza, dramaturgia visual y música.

Asimismo, la coreógrafa Débora Mojarro dirigirá un taller de danza urbana dirigido a menores de hasta 14 años. La propuesta se centra en el aprendizaje coreográfico y la improvisación como herramientas para la exploración del movimiento y la creatividad. Ambos talleres comenzarán el 11 de mayo y concluirán el día 16 con una muestra final en la Plaza Redonda de Cartaya.

Por otro lado, en El Ejido (Almería), el Festival de Teatro acoge dos propuestas formativas centradas en la práctica escénica. El taller de escenas musicales 'El atractivo nostálgico de los viajes a otros lugares familiares', impartido por Isa Ramírez, propone un trabajo sobre cuerpo, voz y emoción en escena.

A través del movimiento y la música, se abordan aspectos como la presencia escénica, la energía performativa y la comunicación con el público. Esta actividad se celebrará los días 15 y 16 de mayo, con plazo de inscripción abierto hasta el 13 de mayo.

Además, los días 8 y 9 de mayo tendrá lugar el taller de composición escénica y movimiento «Cover», impartido por Juan Luis Matilla. La propuesta parte del análisis coreográfico para desarrollar herramientas de creación y dinámicas de experimentación en torno a la composición escénica.

Las actividades se desarrollan en colaboración entre el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música con los respectivos festivales y ayuntamientos anfitriones, y están dirigidas a distintos perfiles, desde público joven hasta personas interesadas en la práctica escénica contemporánea.

Derivadas: encuentro en Sevilla

De forma paralela, Sevilla acogerá los días 9 y 10 de mayo el encuentro 'Jugando con las convenciones teatrales (el sentido del humor como herramienta de conocimiento)', impartido por Pablo Chaves y Cris Blanco. La actividad se centrará en el análisis y la práctica de recursos escénicos vinculados al humor y la creación contemporánea. El plazo de inscripción finaliza el 6 de mayo.

Esta actividad forma parte del proyecto Tormenta e Incendio, que se centra en el intercambio entre parejas artísticas singulares, poniendo el foco en la colaboración artística y la hibridación de lenguajes. Está comisariado por María Martínez Cabeza de Vaca, bailarina y coreógrafa, que propone un intercambio entre creadores y la indagación constante en otros lenguajes artísticos. Han participado en este ciclo Miss Beige y Richard Mascherin o Guillermo Weickert y Oriol Pla.