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Supervisar el cumplimiento de iniciativas aprobadas: la nueva moción de Vox El Ejido

«Esta medida busca simplemente acercar la gestión municipal a la calle», explica un edil de la formación

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Juan Antonio Prados, concejal de Vox El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

Vox, a través de su concejal en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan Antonio Prados, propuso implantar una herramienta web para que los vecinos puedan ... llevar a cabo un seguimiento de todos los acuerdos aprobados en Pleno municipal. Una medida que, en definitiva, tiene como principal objetivo el que los ciudadanos conozcan de primera mano y de forma sencilla el estado de ejecución de las mismas.

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