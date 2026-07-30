Supervisar el cumplimiento de iniciativas aprobadas: la nueva moción de Vox El Ejido

Vox, a través de su concejal en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan Antonio Prados, propuso implantar una herramienta web para que los vecinos puedan ... llevar a cabo un seguimiento de todos los acuerdos aprobados en Pleno municipal. Una medida que, en definitiva, tiene como principal objetivo el que los ciudadanos conozcan de primera mano y de forma sencilla el estado de ejecución de las mismas.

Así, Prados plantea la creación de un espacio específico dentro del Portal de Transparencia de la web municipal donde se pueda comprobar el cumplimiento de los acuerdos llevados a cabo durante los Plenos. Y es que, según explicó el concejal, «en cada sesión plenaria se debaten numerosos asuntos que, cuando reciben el respaldo mayoritario de la corporación, los vecinos asumen de forma natural que el Ayuntamiento comenzará a trabajar para hacerla realidad».

Por ello, con el fin de mantener a los ciudadanos informados sobre este proceso, Vox propone habilitar una ventana pública que muestre con claridad en qué fase se encuentra cada iniciativa aprobada, detallando la fecha de aprobación de la moción, el grupo político que la presentó, el área municipal responsable de gestionarla y una breve descripción del acuerdo.

«Para que la información sea realmente útil, el estado de cada proyecto se clasificará de forma abierta en diferentes categorías y con sus plazos estimados, además de que se completaría con un balance o informe de carácter anual en el que se resuma el trabajo de todo el año», explicó Juan Antonio Prados, quien subrayó que esta es una fórmula ya contrastada, puesto que localidades como Elche, Valencia, Valladolid o Parla disponen desde hace años de sistemas similares que cosecharon «excelentes» resultados.

«Esta medida busca simplemente acercar la gestión municipal a la calle, ofreciendo una información pública importante que pone en valor el trabajo que se realiza en el Pleno, fomenta la confianza de los vecinos en sus instituciones y permite comprobar que los acuerdos no caen en saco roto», subrayó el concejal de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan Antonio Prados.