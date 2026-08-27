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El subdelegado recibe a la nueva alcaldesa de El Ejido y analizan los principales proyectos de desarrollo del municipio

José María Martín destaca el impulso a infraestructuras como los nuevos enlaces de la A-7, las obras de regadíos y en materia hídrica así como el proyecto de estabilización de la playa de Balerma

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El subdelegado recibe a la nueva alcaldesa de El Ejido y analizan los principales proyectos de desarrollo del municipio

María Paredes Moya

Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido a la nueva alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, con quien ha mantenido una ... reunión institucional en la que han abordado los principales proyectos a desarrollar por el Gobierno en este municipio. Martín ha destacado «la voluntad de trabajar de forma coordinada y con la máxima lealtad institucional para velar por el bien de los ejidenses».

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El subdelegado recibe a la nueva alcaldesa de El Ejido y analizan los principales proyectos de desarrollo del municipio

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