El subdelegado recibe a la nueva alcaldesa de El Ejido y analizan los principales proyectos de desarrollo del municipio

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido a la nueva alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, con quien ha mantenido una ... reunión institucional en la que han abordado los principales proyectos a desarrollar por el Gobierno en este municipio. Martín ha destacado «la voluntad de trabajar de forma coordinada y con la máxima lealtad institucional para velar por el bien de los ejidenses».

Entre los temas abordados, se ha destacado el inminente inicio de las obras de remodelación de los enlaces de El Ejido/Centro/Almerimar de la autovía A-7, una de las principales inversiones estatales actualmente en marcha en el municipio. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó las obras por 14,3 millones de euros, para actuar sobre aproximadamente 3,5 kilómetros de la autovía. La intervención permitirá aumentar la capacidad y mejorar la seguridad y funcionalidad de ambos enlaces. En el conocido enlace del 'Copo' se contempla la ampliación de las glorietas y del paso superior sobre la A-7, así como la mejora de los diferentes ramales. Martín ha subrayado que «se trata de una actuación especialmente importante por el volumen de tráfico que soporta esta zona y por su conexión con puntos estratégicos del municipio, como el Hospital Universitario Poniente, las áreas comerciales y los principales núcleos de población».

Otro de los principales asuntos tratados durante la reunión ha sido el tema hídrico, donde el subdelegado ha destacado las inversiones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, desarrolla para modernizar los regadíos y avanzar en un uso más eficiente y sostenible del agua. En concreto, las actuaciones de Tierras de Almería, el aprovechamiento de agua regenerada de la EDAR de El Ejido y la modernización de los regadíos de la Comunidad de Usuarios de Sierra de Gádor movilizan en conjunto 81,9 millones de euros. Los dos primeros proyectos, para los que se dispone de datos concretos de beneficiarios, alcanzan 7.933 hectáreas y 3.711 regantes, reforzando, según el subdelegado, «el compromiso del Gobierno de España con la competitividad del sector agrícola del Poniente, la eficiencia hídrica, la sostenibilidad energética y el aprovechamiento de recursos alternativos como el agua regenerada».

Playa de Balerma

La reunión ha servido igualmente para analizar el proyecto de estabilización de la playa de Balerma, una actuación estratégica para dar respuesta a los problemas de regresión que sufre este tramo del litoral ejidense.

El proyecto contempla la construcción de ocho espigones, con una inversión prevista por el Gobierno de España de aproximadamente 12 millones de euros. La actuación pretende ofrecer una respuesta estructural y a largo plazo a una reivindicación histórica de Balerma, reduciendo la dependencia de actuaciones periódicas de reposición de arena y de las reparaciones que resultan necesarias después de los temporales. Martín ha recordado, además, que el Gobierno de España viene destinando recursos adicionales a actuaciones de emergencia, conservación y mantenimiento del litoral almeriense después de los distintos episodios de temporales. «El objetivo es avanzar hacia una solución estable para Balerma. Somos conscientes de la importancia que tiene la protección de esta playa tanto para sus vecinos como desde el punto de vista medioambiental, económico y turístico», ha afirmado el subdelegado.

Cooperación institucional

El subdelegado del Gobierno ha valorado finalmente la reunión como un espacio de coordinación y cooperación entre administraciones para realizar un seguimiento de las actuaciones estatales que afectan directamente al municipio.

«El Gobierno de España está movilizando inversiones que actúan sobre tres elementos esenciales para El Ejido: unas comunicaciones más seguras y eficientes, una agricultura preparada para afrontar el reto hídrico y energético y una mayor protección de nuestro litoral. La colaboración institucional es fundamental para que estos proyectos sigan advancing y se traducan en mejoras concretas para los ciudadanos», ha concluido. Durante la reunión se han tratado otros temas en materia de seguridad, inmigración y justicia de interés común para ambas administraciones.