'Sonic 3' y 'Guardianes en la ópera': El Ejido se llena de magia con los cines de verano

Dentro de la programación diseñada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido para los meses estivales, el cine de verano es una ... de las actividades más consolidadas y que más público reúnen en el Parque Brisamar y el Campo de Rugby de Almerimar; en el Parque Municipal de El Ejido; y en el Parque El Palmeral de Balerma.

Esta actividad cuenta esta temporada con unas 31 proyecciones y 13 títulos diferentes que se están proyectando, a partir de las 22.00 horas, en diversos emplazamientos como El Ejido, Almerimar, Balerma, Las Norias, San Agustín y Tarambana.

Asimismo, el calendario arrancó el pasado 6 de julio en el Campo de Rugby de Almerimar con la película 'Héroes de Central Park' y la última cita tendrá lugar este jueves, 3 de septiembre, en el Recinto Ferial de Pampanico con la película 'Los Tipos Malos 2'.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, destacó que «se trata de una propuesta que regresa cada año a nuestra programación con carácter gratuito permitiendo disfrutar del cine en familia y con amigos en nuestros espacios públicos». Al hilo, señaló que el objetivo es «dinamizar las noches estivales y ofrecer alternativas de ocio seguro y accesible».

Las películas que compusieron la programación de este verano contaron con temáticas muy variadas y fueron: 'Héroes de Central Park', '¿Quién es quién?', 'Moon, mi amigo panda', 'Robot salvaje', 'Sonic 3', 'Mi vida a lo grande', 'Transformers One', 'Flow, un mundo que salvar', 'Guardianes en la ópera', 'Tipos malos 2', 'Una película de Minecraft' y 'La luz de Aisha'.

Con esta programación, el Ayuntamiento de El Ejido trata de dinamizar el municipio durante los meses de verano con actividades para todos los públicos.