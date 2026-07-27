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'Sonic 3' y 'Guardianes en la ópera': El Ejido se llena de magia con los cines de verano

Se trata de una de las actividades, con carácter gratuito, más consolidadas de la Programación Cultural de Verano

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Una proyección en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

Dentro de la programación diseñada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido para los meses estivales, el cine de verano es una ... de las actividades más consolidadas y que más público reúnen en el Parque Brisamar y el Campo de Rugby de Almerimar; en el Parque Municipal de El Ejido; y en el Parque El Palmeral de Balerma.

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'Sonic 3' y 'Guardianes en la ópera': El Ejido se llena de magia con los cines de verano

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