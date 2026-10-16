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El Sol de Portocarrero celebra el Erasmus Day con la apertura de su Rincón Erasmus y con actividades intercentros

Alumnado de Infantil y Primaria han participado en talleres creativos, y musicales y actividades para acercarse a la diversidad cultural de Europa

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Momento de la inauguración del Rincón Erasmus.

Javier Cortés

El Ejido

La Escuela Infantil Sol de Portocarrero de Las Norias de Daza celebró su jornada central del 'Erasmus Day 2026' con la inauguración de su Rincón ... Erasmus y el desarrollo de diferentes actividades educativas intercentros junto al alumnado del primer ciclo de Educación Primaria del Cepr San Ignacio de Loyola. Una iniciativa que permitió compartir experiencias pedagógicas, fomentar la convivencia y acercar los valores europeos a los más pequeños.

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El Sol de Portocarrero celebra el Erasmus Day con la apertura de su Rincón Erasmus y con actividades intercentros

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