El Sol de Portocarrero celebra el Erasmus Day con la apertura de su Rincón Erasmus y con actividades intercentros

La Escuela Infantil Sol de Portocarrero de Las Norias de Daza celebró su jornada central del 'Erasmus Day 2026' con la inauguración de su Rincón ... Erasmus y el desarrollo de diferentes actividades educativas intercentros junto al alumnado del primer ciclo de Educación Primaria del Cepr San Ignacio de Loyola. Una iniciativa que permitió compartir experiencias pedagógicas, fomentar la convivencia y acercar los valores europeos a los más pequeños.

La jornada, enmarcada en la semana de los Erasmus Days, que se desarrolla del 12 al 17 de octubre bajo el lema internacional '6 days to make Europe shine!', se ha organizado bajo la premisa 'Internationalization of Our Center' y el proyecto 'Moving Around Europe', con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de internacionalización que desarrolla el centro y promover el conocimiento de Europa desde las primeras etapas educativas.

La directora del centro, Almudena Rico, acompañó al edil de Educación, Javier Rodríguez, en su visita a esta iniciativa de aprendizaje europeo, que también contó con la presencia del director del CEPR San Ignacio de Loyola, Javier Sáez. Javier Rodríguez destacó que es «una jornada que ha puesto de manifiesto el valor de la cooperación entre centros y el aprendizaje compartido».

El centro inauguró el Rincón Erasmus, un espacio permanente creado para mostrar las experiencias, movilidades, proyectos y aprendizajes europeos desarrollados por la Escuela Infantil Sol de Portocarrero. Este lugar permitirá mantener vivo el espíritu Erasmus durante todo el curso y acercar a alumnado, familias y docentes las oportunidades que ofrece la participación en iniciativas educativas europeas.

La programación incluyó una visita guiada a este espacio, con la presentación de los materiales y proyectos vinculados al programa, así como un recorrido por la biblioteca del centro, donde se ha preparado una sección temática dedicada a Europa y a la diversidad cultural. Además, los escolares participaron en un taller creativo y musical en el que pintaron la bandera de la Unión Europea y trabajaron con al himno europeo, combinando el aprendizaje con actividades adaptadas a su edad.

El concejal destacó que «es fundamental que los niños conozcan desde pequeños los valores de convivencia, respeto, solidaridad y diversidad que representa Europa. Iniciativas como esta demuestran que la educación puede abrir fronteras desde las primeras edades y que compartir experiencias entre centros enriquece al alumnado»

Asimismo, felicitó al equipo educativo de la Escuela Infantil Sol de Portocarrero por su implicación en proyectos de innovación y cooperación europea, subrayando la importancia de seguir impulsando propuestas que contribuyan a una educación más abierta, inclusiva y conectada con el entorno internacional.

La EI Sol de Portocarrero cuenta con una trayectoria en proyectos de innovación educativa europea desde 2018, una apuesta que se vio reforzada en 2023 con la concesión de la Acreditación Erasmus, un reconocimiento oficial que consolida su estrategia de movilidad e intercambio.

Bajo el lema de Erasmus+, 'Enriching lives, opening minds' —enriqueciendo vidas, abriendo mentes—, el centro de Las Norias trabaja para incorporar la dimensión europea a su actividad pedagógica desde la educación infantil.

La celebración del Erasmus Day constituye, además, una oportunidad para dar a conocer a las familias y a la comunidad educativa los resultados de este trabajo, reforzando la colaboración con otros centros y favoreciendo nuevas experiencias de aprendizaje conjunto.