Los socialistas critican el «debate irresponsable» de PP y Vox

Durante el Pleno celebrado durante este viernes se abordó la moción presentada por el PP para prohibir el acceso a espacios públicos a personas que ... porten burka o niqab. El Grupo Socialista mostró su rechazo a este planteamiento, al considerar que se trata de un debate que no responde a los problemas reales del municipio y que utiliza cuestiones culturales o religiosas con fines políticos.

«Las instituciones deben centrarse en garantizar derechos y convivencia, no en alimentar debates identitarios que solo buscan dividir a la sociedad», señaló el portavoz socialista.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido defendió en el Pleno la regularización extraordinaria de personas inmigrantes impulsada por el Gobierno de España, frente a la moción presentada por PP y Vox para rechazar esta medida.

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, señaló que el debate planteado por la derecha ignora la realidad social y económica de municipios como El Ejido, donde la población inmigrante forma parte del tejido productivo y de la vida cotidiana.

Según explicó, la regularización extraordinaria busca ofrecer seguridad jurídica a miles de personas que ya viven y trabajan en España, favoreciendo su integración y mejorando también las condiciones laborales y de convivencia.

«Regularizar a quienes ya están trabajando y formando parte de nuestra sociedad es una medida de sentido común que beneficia a todo el país y, especialmente, a municipios como El Ejido», que advirtió que convertir este asunto en un enfrentamiento político solo contribuye a generar tensión social y a trasladar una imagen distorsionada de la realidad.