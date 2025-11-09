La I 'Smash Edition de The Burger Cup' llena El Ejido de experiencias

El Ejido vive la primera Smash Edition de The Burger Cup, uno de los campeonatos de hamburguesas más importantes que aterrizó en el municipio con ... el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido, con una edición inédita: The Burger Cup Flash!, un formato especial dedicado exclusivamente al fenómeno de las smashburgers con los mejores especialistas del país.

La edil de Turismo y Comercio, María Herminia Padial, junto a uno de los organizadores, Javier Cartelera, y los concejales José Francisco Rivera, Manuel Martínez y David Fernández, inauguraron el evento que se pudo disfrutar desde este miércoles y hasta este 9 de noviembre en la Plaza Mayor de El Ejido en horario miércoles y jueves de 19.00 horas a 00.00 horas y viernes, sábado y domingo de 13.00 horas a 01.00 horas.

Este espacio se convirtió en epicentro de algunas de las mejores hamburgueserías del país con burgers gourmet. Un encuentro que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de El Ejido y que unió gastronomía, cultura urbana y entretenimiento, donde los asistentes pudieron votar por su hamburguesa favorita en un ambiente lleno de música y comida.