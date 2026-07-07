Siete agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local para completar su formación y reforzar la seguridad en el municipio

Siete nuevos agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local tras finalizar su formación teórica en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de ... Andalucía (IESPA), en Sevilla.

Los agentes prestarán servicio integrándose de forma progresiva en las diferentes unidades del cuerpo, donde completarán su formación práctica y adquirirán experiencia directa en las distintas áreas de actuación policial. Este periodo les permitirá conocer de primera mano el funcionamiento del servicio, el trabajo coordinado con el resto de los efectivos y la realidad diaria del municipio, siempre bajo la supervisión de agentes con experiencia.

El alcalde, Francisco Góngora, junto al intendente jefe, Marco Muñoz, quiso darles la bienvenida «en esta nueva etapa de su trayectoria profesional» y los ha animado a «desempeñar vuestro trabajo con vocación de servicio, cercanía y compromiso con los vecinos, valores que son esenciales en el ejercicio de esta profesión y para garantizar la seguridad y convivencia en el municipio«.

Asimismo, Góngora destacó el compromiso del equipo de Gobierno con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante el incremento de efectivos y la mejora continua de los recursos de la Policía Local. «Seguimos dando pasos para contar con una plantilla más amplia y preparada, que nos permita ofrecer un servicio más cercano, eficiente y adaptado a las necesidades de nuestros vecinos», añadió.

En este sentido, en los próximos días darán comienzo las pruebas selectivas para la incorporación de otros ocho nuevos policías locales, que pasarán a integrar la futura Unidad de Policía de Proximidad el año que viene, un proyecto orientado a reforzar la presencia policial en los barrios, mejorar la atención directa a la ciudadanía y potenciar la prevención y la cercanía como objetivos del servicio.