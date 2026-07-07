 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Siete agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local para completar su formación y reforzar la seguridad en el municipio

Góngora destaca el compromiso del equipo de Gobierno con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante el incremento de efectivos y la mejora continua de los recursos de la Policía Local

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Foto grupal.

Javier Cortés

El Ejido

Siete nuevos agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local tras finalizar su formación teórica en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de ... Andalucía (IESPA), en Sevilla.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Siete agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local para completar su formación y reforzar la seguridad en el municipio

[]

Siete agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local para completar su formación y reforzar la seguridad en el municipio