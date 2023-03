«Sientes una gran satisfacción cuando ayudas a la gente»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Beatriz Sánchez, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y empresaria ejidense en el sector agrícola se ha convertido en la apuesta de VOX para intentar alcanzar la alcaldía de El Ejido en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Sin experiencia previa en política, empezó colaborando con el partido, terminó ocupando el puesto 10 de la lista de VOX en los anteriores comicios locales y las circunstancias la condujeron a llegar a ser concejal durante cuatro años por el partido de Santiago Abascal e incluso ocupar un puesto en la concejalía de Urbanismo. Ahora da el salto del número 10 a encabezar la candidatura a las municipales.

–¿Por qué entró en política?

– Yo no tenía ninguna ambición política. Empecé a formar parte de este proyecto en 2018, cuando ya empezaba a sonar VOX, justo antes de las elecciones andaluzas que se hicieron en diciembre de 2018. Me afilié por colaborar, porque vi que era un proyecto que a mí me representaba y por apoyar y ayudar en el partido. Yo tenía mi trabajo y mi vida, pero quería colaborar. Me llamaron para incluirme en la lista y les dije que sí, pero no pensaba que fuera a entrar porque iba de número 10. Por circunstancias, me tocó y era una oportunidad muy bonita, porque es estar al servicio de tu pueblo, de los ejidenses y yo soy de aquí de toda la vida. Para mí ha sido un reto personal y profesional muy grande. Además, me ha hecho crecer tanto personal como profesionalmente. Durante estos cuatro años he intentado dar lo mejor de mí, he aprendido mucho porque nunca había pertenecido a un partido político como afiliada ni me había dedicado a la política municipal, pero te provoca una gran satisfacción cuando ayudas a la gente, cuando te paran por la calle para cualquier cosa que no saben hacer. Ahora han contado conmigo para ser la candidata, y es un gran reto tanto personal como profesional. Estoy muy ilusionada.

–Ha dado el salto del número 10 al número 1. ¿Qué la lleva a aceptar este reto?

– No me lo esperaba, pero me lo han propuesto y es una oportunidad. Es un tren que pasa por tu puerta y o te subes o te quedas. Para mí como ejidense que soy es una gran satisfacción estar ahí representar unas siglas que me identifican y representar al pueblo de El Ejido para seguir estando a su servicio y trabajar en lo que me gusta. Antes no me había dedicado a la política pero es una profesión muy bonita.

–¿Qué es lo con lo que más se identifica de VOX?

– Los principios básicos de VOX: la igualdad entre hombres y mujeres, defender la unidad de España como la patria de todos los españoles, el tema de inmigración, que sea una inmigración controlada y regulada, porque aquí se necesita mano de obra y el que venga a trabajar y ganarse la vida, bien recibido sea y ayuda a prosperar el país, pero se requiere de una regulación, que no haya lo que está habiendo ahora donde mafias se aprovechan de gente que no tiene absolutamente nada y los mandan en pateras, arriesgando incluso su vida para entrar en el país.

–¿Qué valoración hace de estos cuatro años?

– Han sido cuatro años de mucho trabajo por nuestra parte y nuestra intención es seguir trabajando por el pueblo y estar a plena disposición de ellos. Es un proyecto nuevo, que se está consolidando. Estamos creciendo cada día y, además, lo vemos en las mesas informativas, donde al principio la gente era más reacia de acercarse. Ahora se dan cuenta que somos gente normal y corriente, que estamos en la calle y tenemos muchas ganas de trabajar.

–¿Les ha perjudicado haber formado parte del equipo de gobierno un año y medio?

– Bueno, perjudicado... En ese pacto de gobierno nosotros estábamos en minoría con respecto a ellos. Siempre hay discrepancias, y no siempre tiene que ceder uno, sino parte y parte. Al final no estábamos llevando a cabo nuestras propuestas y la gente tampoco estaba viendo el trabajo que estábamos haciendo dentro, donde hemos liderado temas muy importantes y ha estado ahí. Para estar levantando la mano y a lo que diga el PP está el PSOE.

–¿Qué cree que ha aportado VOX en estos cuatro años?

– Hemos llevado mociones muy importantes a Pleno, como por ejemplo en tema de seguridad. Siempre hemos pedido incrementar los efectivos de Policía Local, porque hay una inseguridad en el pueblo de El Ejido que es evidente y el pueblo nos lo transmite. A veces no se refleja en los números porque ya la gente desiste. Pierdes un día en Comisaría poniendo la denuncia, otro día en el Juzgado y no lo ves compensado porque no recuperas lo que te han quitado, ni les hacen nada.

Llevamos también una moción muy interesante sobre la Balsa del Sapo para que el Ayuntamiento de El Ejido controlara el bombeo de las aguas. Una moción que se aprobó por unanimidad, pero no se hizo absolutamente nada y se vio en las últimas lluvias de octubre, donde se anegaron invernaderos cercanos a la Balsa del Sapo porque no se estaba realizando el bombeo que se debía. Cuando presentamos una moción y se aprueba por unanimidad queda en la responsabilidad del gobierno llevarla a cabo. También llevamos otra moción apoyando a los mercadillos para que se hicieran semanales que no se aprobó. Sí se comprometieron a que las ayudas que se estaban dando a los comerciantes se dieran también a aquellos autónomos ambulantes empadronados en El Ejido, pero esas ayudas no les llegaron nunca.

Con el sector de los taxistas también nos reunimos y pedimos la colocación de una pérgola en la parada de taxis de la Estación de Autobuses tras el cambio de ubicación de la parada. Se aprobó en mayo de 2022 y a día de hoy aún no se ha puesto.

Por nuestra parte tenemos la conciencia muy tranquila de que hemos trabajado y tenido iniciativas y hemos hecho todo lo posible, pero quien tiene que ejecutar no está ejecutando en tiempo y en forma.

–¿Qué necesita El Ejido con más urgencia?

– Más efectivos de la Policía Local por la inseguridad ciudadana que tenemos. Hay barrios que cuando cae el sol, a las siete de la tarde no puedes salir a la calle, por esa inseguridad.

–¿A qué barrios se refiere?

– Por ejemplo la calle Manolo Escobar, calle Almería, el Bulevar de El Ejido, el centro de Las Norias, el bulevar de Santa María del Águila.

–¿Hay alguna otra necesidad además de la seguridad?

– Pues más apoyo a nuestros agricultores porque la agricultura es el motor del municipio. Somos la huerta de Europa y lo somos gracias al esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos, y es verdaderamente alarmante que estén pagando los impuestos más caros de toda España. Los impuestos tienen un mínimo y un máximo y queda a criterio político establecerlo. El IBI rústico en El Ejido está en el máximo y al final esos impuestos, que es dinero público, no revierte en los agricultores. Tenemos caminos en condiciones precarias, que son caminos municipales de orden 1 que cuando llegan por ejemplo al término de La Mojonera están asfaltados, pero que en la parte que corresponde a El Ejido están en tierra y que cuando caen cuatro gotas se quedan anegados e inaccesibles. Es muy importante apoyar a los agricultores. Si no se puede llegar con la Policía Local, porque por la extensión que tiene es muy difícil llegar a todos los puntos, pero se podría poner un sistema de seguridad rural, para reducir los robos y que tenga un efecto disuasorio. Nada más que un coche dando vueltas genera un efecto disuasorio para los ladrones. Al final estamos viendo cómo los agricultores tienen que poner cámaras en sus invernaderos y cortijos, cómo se unen los vecinos para contratar seguridad privada, para dormir tranquilos, porque tienes toda la maquinaria y llegas un día, te han quitado la máquina de riego y la campaña se te ha echado a perder.

Hay que apoyar también al pequeño comercio, al autónomo que quiere emprender, tenemos las plazas de abastos desoladas y lo único que está haciendo el PP es centrarse en las nuevas infraestructuras, cuando no hay recursos económicos para ellas y cuando hay infraestructuras que realmente tienen falta de mantenimiento y que están cerradas porque no hay personal, ya que la ratio de personal está limitada. Para qué hacemos nuevas infraestructuras si luego no vamos a poder mantenerlas y no vamos a poder contratar personal, para tenerlas cerradas no tiene sentido hacerlas. Y apoyar al pequeño autónomo que quiere emprender, que quiere acceder a un puesto de la plaza de Abastos, que están tardando casi un año porque no sacan los puestos a licitación, los trámites se eternizan en el tiempo y se están olvidando de la gestión de lo que verdaderamente es importante. Estamos viendo cómo hacen planes de Empleo Joven y en el último Pleno se tienen que aprobar los despidos por falta de asistencia al trabajo. Le dan prioridad a unas cosas, cuando a lo que verdaderamente hay que darle prioridad es a una persona que quiere emprender y ganarse la vida, que genera al final empleo, que le da vida a las calles y que la rotación del dinero al final se queda aquí, y de proteger nuestros barrios, nuestro pueblo, recuperar nuestras fiestas...

–Tres mujeres encabezando la lista de tres de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento. ¿Qué opinión le merece?

– A VOX nos tachan de machistas y yo tengo más compañeras que compañeros. Al final, lo que nosotros proponemos no es la lista cremallera, sino que se mire a la valía de la persona y en este caso si son tres mujeres las que han considerado que están capacitadas para ello, pues es así. No se tiene que mirar el mérito y la capacidad de una persona por su sexo, ahí es donde está la verdadera igualdad. Y pasa también en el mundo laboral. No tiene que ser por paridad, sino por méritos y capacidad laboral. Lo que se tiene que ver es la valía de la persona.

–Yo le pedía un sitio para que usted fuera importante o representativo y hemos ido a la Plaza Mayor, ¿por qué?

– Es un espacio que creo que representa muy bien lo que es El Ejido. Nos podríamos haber ido a la calle Cervantes, que todo el mundo la conoce, pero es una pena ver cómo está hoy en día con tantos comercios de toda la vida que han cerrado, porque no hay vida. La imposibilidad de seguir con un comercio, con unos impuestos abusivos, con los precios de la energía que tenemos, al final es imposible y se han visto obligados a cerrar. Tampoco se ha hecho nada desde las administraciones para apoyar esos comercios, actividades en la calle. Se está intentando ahora hacer algo, pero ya es tarde.